Giunge al termine la prima stagione di Un professore, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann che andrà in onda giovedì 16 dicembre su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende del prof Dante che si ritroverà nei guai per colpa di suo figlio. Intanto Manuel, dopo il momento di intimità con Simone, non farà altro che allontanarlo.

Dante nei guai per suo figlio: anticipazioni Un professore del 16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Un professore in programma giovedì 16 dicembre su Rai 1, rivelano che dopo la festa organizzata da Simone all'interno della scuola, arriveranno le drastiche conseguenze.

Il ragazzo, infatti, rischia grosso e per questo motivo suo padre Dante deciderà di intervenire in prima persona. Il prof di filosofia si assumerà le colpe di quello che è accaduto, rivelando di essere stato lui ad avere dato le chiavi della scuola a suo figlio, per poter organizzare la festa di compleanno.

Una confessione che porterà la preside a prendere dei seri provvedimenti nei confronti del docente, il quale verrà sospeso dal suo incarico.

Manuel vuole chiudere con Simone: spoiler ultima puntata Un professore

Insomma un momento decisamente non facile per Dante che si ritroverà a fare i conti anche con i problemi legati proprio a suo figlio, che apparirà sempre più distante e rischierà di mettersi nei guai.

Le anticipazioni sull'ultima puntata di Un professore in onda in prime time su Rai 1, rivelano che dopo il momento di intimità vissuto insieme, Manuel non avrà alcuna intenzione di avvicinarsi di nuovo a Simone.

Il ragazzo, infatti, dimostrerà di voler chiudere con Simone e quindi di non avere intenzione di iniziare qualcosa di serio insieme, malgrado quel momento di passione che si sono ritrovati a vivere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un duro colpo per il figlio del prof Dante, il quale si ritroverà ad essere respinto da Manuel e disperato deciderà di presentarsi da Sbarra e di iniziare a lavorare per lui.

Simone coinvolto in un tragico evento: anticipazioni Un professore 16 dicembre

Gli spoiler della puntata finale di Un professore in onda su Rai 1, rivelano che sarà Manuel a mettere al corrente Dante di quello che sta accadendo e della scelta fatta da suo figlio, il quale sta rischiando grosso per questa collaborazione col temuto Sbarra.

Un duro colpo per Dante, il quale ben presto si ritroverà a fare i conti con un evento tragico che riguarderà proprio suo figlio e che lo porterà a rivivere il dramma del suo passato, che ha cercato di tenere nascosto fino a questo momento.

Insomma un finale di stagione imperdibile per i quasi cinque milioni di spettatori che in queste settimane si sono appassionati alle vicende della classe guidata dal prof Dante, interpretato magistralmente da Alessandro Gassmann.