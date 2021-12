Secondo le anticipazioni della puntata del 13 dicembre di Love is in the air, in onda a partire dalle 16:55 circa su Canale 5, la genuinità di Kiraz porterà la piccola a dire a Serkan che Burak non è suo padre, ma Melo riuscirà in tempo a salvare la situazione. Contemporaneamente Eda aprirà il suo cuore a Burak e gli dirà che l'architetto è in realtà il padre della piccola.

Kiraz svela a Serkan che in realtà Burak non è suo padre

Durante una manche di nascondino, Kiraz deciderà di nascondersi all'interno della macchina di Serkan Bolat. Verrà seguita da un'esausta Melo, che quando raggiungerà la macchina dell'architetto noterà un particolare: sul sedile c'è una lettera indirizzata a Serkan, quella che è stata scritta da Aydan per annunciare al figlio la sua storia "clandestina" con Kemal.

A Melo, però, verrà subito in mente un'altra cosa, ovvero la volontà di Eda di far sapere al suo ex che Kiraz è in realtà sua figlia tramite una lettera.

Proprio in quel momento, in lontananza, si vedrà Serkan avvicinarsi verso la macchina. Melo, presa dal panico, prenderà la lettera e scapperà via, mentre Kiraz rimarrà nascosta nell'auto. Quando Serkan vedrà la piccola sarà un po' stufo di averla sempre "tra i piedi", ma quando si renderà conto che nelle vicinanze è presente Burak dirà alla bambina: "Vai dal tuo papà". Kiraz, cosciente solo del fatto che debba fingere che Melo sia sua madre, risponderà: "Quello non è il mio papà, quello è Buba (sopranome di Burak, ndr)". Serkan rimarrà un po' attonito davanti all'affermazione della piccola, ma ci penserà Melo a risolvere maldestramente la situazione, dicendo che spesso la piccola confonde le parole "papà" e "Buba".

Serkan sembrerà crederci, ma forse dentro di lui nutrirà ancora qualche dubbio.

La confessione di Eda a Burak

Aydan, inconsapevole del "furto" della lettera da parte di Melo, correrà da Kemal e gli rivelerà di aver detto a Serkan della loro storia d'amore. Entrambi saranno colmi di felicità e pronti a vivere, finalmente, la loro relazione alla luce del sole.

Melo, invece, correrà da Ayfer e senza aver aperto la busta destinata a Serkan, le dirà che la nipote ha scritto una lettera al suo ex per dirgli che è il padre di Kiraz. Le due donne non perderanno un secondo di tempo e si precipiteranno da Eda per parlarle.

Intanto quest'ultima sarà impegnata in un difficile confronto con Burak: l'uomo si è ritrovato a essere il finto padre di Kiraz davanti a Serkan Bolat, senza capire cosa quest'ultimo rappresenti veramente per Eda. La ragazza sarà sincera e gli svelerà che l'architetto in realtà è il padre di Kiraz e che lui non è al corrente del fatto di avere una figlia.