La fiction Un professore giunge al termine. Le anticipazioni rivelano che giovedì 9 e 16 dicembre andranno in onda rispettivamente la quinta e poi la sesta puntata conclusiva di questa prima stagione che ha conquistato il gradimento del pubblico.

I colpi di scena non mancheranno in questi appuntamenti conclusivi che saranno ricchi di colpi di scena, in primis per la coppia composta da Manuel e Simone: tra i due ragazzi, infatti, si accenderà la fiamma della passione.

Si accende la passione tra Manuel e Simone: anticipazioni Un professore del 9 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Un professore che andrà in onda il prossimo 9 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che per Manuel e Simone ci sarà un momento di passione.

Il tutto nascerà nel momento in cui Simone deciderà di organizzare una festa di compleanno in maniera abusiva, all'interno della scuola che frequentano.

Il figlio del prof Dante correrà il rischio, nonostante sappia che non è "lecito" organizzare una festa di compleanno a scuola e tra gli invitati ci sarà anche Manuel.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Manuel deciderà di raggiungere Simone alla festa dopo essere stato lasciato da Alice, che chiuderà definitivamente il loro rapporto.

Manuel rifiuta Simone dopo la notte insieme

Gli spoiler della quinta puntata di Un professore del 9 dicembre rivelano che nel momento in cui si ritroveranno insieme, Manuel e Simone si lasceranno andare alla passione.

I due ragazzi finiranno a letto insieme e, per la prima volta, si abbandoneranno ai loro sentimenti.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore in onda il 16 dicembre 2021 su Rai 1, rivelano che dopo questo momento di intimità trascorso insieme, Simone si avvicinerà a Manuel per parlare di quello che è accaduto alla festa.

Peccato, però, che la reazione di Manuel non sarà affatto delle migliori: il ragazzo lo respingerà e lo rifiuterà, quasi a voler mettere la parola "fine" a questa situazione e a quello che c'è stato tra di loro.

Dante si ritrova nei guai: anticipazioni Un professore ultima puntata 16 dicembre

Insomma Manuel non avrà intenzione di cedere al sentimento che prova nei confronti di Simone, in questo finale della fiction con Alessandro Gassmann, che si preannuncia densa di sorprese.

Occhi puntati anche su Dante: le anticipazioni sull'ultima puntata di giovedì 16 dicembre 2021, rivelano che dopo la festa abusiva organizzata dal figlio nella scuola, il docente di filosofia si assumerà le colpe di quello che è accaduto.

Dante, quindi, fingerà di essere il responsabile e per questo motivo verrà sospeso dal suo incarico.