Scoppia la polemica sulla fiction Un Professore, che vede protagonisti Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La serie è una delle più seguite del momento e, al centro dell'attenzione vi è in primis il rapporto tra Manuel e Simone, esploso nel corso dell'ultima puntata trasmessa in televisione. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un momento di forte intimità ma la scena non è stata trasmessa in maniera esplicita su Rai 1, tanto da scatenare accese polemiche sul web e sui social da parte di chi grida alla censura da parte della tv di Stato.

Si grida alla 'censura' per la fiction Un Professore in onda su Rai 1

Nel dettaglio, la quinta puntata di Un Professore trasmessa su Rai 1 era una delle più attese dal pubblico, dato che dagli spoiler sul sito Rai emergeva chiaramente che Simone e Manuel si sarebbero lasciati andare alla passione travolgente.

Eppure, quel fatidico momento non mai andato in onda in televisione ma soltanto accennato dai due protagonisti.

I telespettatori che ieri sera hanno seguito la quinta puntata della fiction, hanno avuto modo di notare che ad un certo punto c'è stato un bacio tra Simone e Manuel, durato pochissimi secondi e "coperto" dai capelli folti dell'attore Damiano Gavino.

Manuel e Simone a letto insieme: la scena omosessuale censurata in tv?

Nella scena seguente, invece, i due ragazzi erano intenti a ricomporsi e a sistemarsi i vestiti dopo che avevano avuto un momento di passione insieme, proprio come era riportato dagli spoiler della Guida Tv Rai.

Peccato, però, che i fan di Un Professore che erano collegati sulla rete ammiraglia Rai, non hanno mai visto scene esplicite su questo incontro intimo avvenuto tra Manuel e Simone, dato che è stata trasmessa soltanto la scena del velocissimo bacio tra i due ragazzi.

Tale situazione ha generato non poche polemiche sul web e sui social e, in queste ore, è esplosa la polemica contro la Rai tanto da parlare di censure legate proprio all'omosessualità dei due protagonisti di questa seguitissima serie televisiva.

Esplode la polemica sulla fiction Un Professore

Resta da capire, però, se le scene "esplicite" siano state girate e successivamente tagliate in fase di montaggio oppure se la Rai e gli sceneggiatori della fiction Un Professore abbiano pensato le scene proprio in questo modo.

Ma c'è anche un'altra scena che ha fatto molto discutere i fan sul web. Durante la quinta puntata, Simone ha fatto coming out con sua mamma, che ha raggiunto apposta a Glasgow, per metterla al corrente della situazione.

Anche in questo caso, la scena non è stata trasmessa esplicitamente ai telespettatori di Un Professore, dato che il pubblico ha avuto modo di vedere solo la scena in cui la mamma di Simone ammetteva di essere contenta del fatto che suo figlio si fosse confidato con lei, aprendogli il suo cuore.

Insomma i fan sui social non hanno gradito il modo in cui è stato raccontato il rapporto tra Manuel e Simone e, a questo punto, si attendono risposte da parte della Rai e dai produttori stessi della fiction con Alessandro Gassmann.