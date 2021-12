Nella serata di giovedì 16 dicembre andranno in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi di Un professore. La nuova fiction sta avendo successo e sta appassionando i telespettatori. Nella puntata finale verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Dante, Simone, Anita e Manuel. Il figlio del professore di filosofia entrerà nel losco giro di Sbarra e suo padre sarà sconvolto. Inoltre, il giovane Balestra verrà coinvolto in un evento tragico che farà rivivere all'insegnante un dramma del passato.

Un professore, trama 16 dicembre: Simone è deluso da Manuel, Dante si avvicina ad Anita

Ogni puntata della fiction Un professore ha il titolo di un nome di un filosofo e il primo episodio che andrà in onda il 16 dicembre è 'Rousseau'. Il professore del liceo romano si avvicinerà ad Anita e le chiederà scusa per averla trattata male. In particolar modo, Dante rivelerà all'interprete che non sarà ancora pronto per parlare di quanto accaduto in passato, soprattutto con suo figlio. Nel frattempo, dopo che Manuel e il giovane Balestra si erano avvicinati in precedenza, il figlio di Anita respingerà Simone.

Un professore, anticipazioni puntata finale: Simone vuole lavorare per Sbarra, Dante è sconvolto

A quel punto, Simone, deluso dal suo compagno di classe, si recherà da Sbarra. Lo studente chiederà al losco imprenditore di potere lavorare per lui. Nel frattempo, Manuel troverà il coraggio di confidarsi con il professore di filosofia, rivelandogli di essere stato coinvolto nel giro di Sbarra.

Il figlio di Anita, inoltre, confesserà a Dante che anche suo figlio è immischiato negli affari illeciti dell'imprenditore. Balestra sarà sconvolto per quanto saputo e andrà a confidarsi da Anita.

Un professore, puntata del 16 dicembre: Simone porta Dante a rivivere il dramma del suo passato

Le preoccupazioni per Dante non saranno finite, perché l'insegnante verrà a conoscenza del piano di Sbarra.

Il proprietario dello sfasciacarrozze, infatti, ha dato un compito al giovane Balestra, che dovrà bruciare una libreria. Le anticipazioni della puntata finale di Un professore, che sarà trasmessa su Rai 1 nella serata di giovedì 16 dicembre, rivelano che Simone resterà coinvolto in un evento tragico. Purtroppo, però, quanto trapelato sul web non rivela cosa accadrà al figlio di Dante e se si salverà. L'unica cosa certa, al momento, è che quanto accadrà a Simone farà rivivere a suo padre il dramma che ha vissuto nel passato. Non resta che attendere l'ultima puntata della fiction Rai con Alessandro Gassmann, per scoprire cosa accadrà al figlio del professore di filosofia e se il segreto custodito da Balestra verrà rivelato.