Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre su Canale 5, Jacinto modificherà il suo repertorio musicale, mentre Marcellina resterà a Barcellona e rimanderà il suo ritorno a calle Acacias. Frattanto Genoveva sarà molto confusa e non riuscirà a capire se Felipe abbia davvero perso la memoria, così deciderà di indagare meglio e organizzerà una trappola per l'avvocato: la dark lady inviterà Ramon per fargli visita, ma il suo scopo sarà quello di origliare le conversazioni dei due.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva non si fida di Felipe

Nelle prossime puntate di Una Vita, Jacinto proverà un nuovo repertorio di canzoni romantiche e sarà molto apprezzato dai domestici, mentre Marcellina rimanderà il suo ritorno da Barcellona. Nel frattempo la dark lady sarà convinta che Ramon sia immischiato nel complotto ai suoi danni, così deciderà di affrontarlo quanto prima: l’uomo, però, negherà ogni cosa. Felipe, invece, affronterà Genoveva e dirà alla donna di non ricordare nulla del suo passato, ma la dark lady continuerà a sospettare che l’uomo stia soltanto fingendo la sua amnesia.

Lolita non vuole seguire i consigli del medico

Ramon accompagnerà Roberto in Banca e gli presenterà il direttore, subito dopo il locandiere spiegherà a Sabina la locazione delle casseforti.

Lolita, invece, non vorrà seguire i consigli del suo medico e farà preoccupare tutta la sua famiglia. Marcos, intanto, rivelerà a Felicia il motivo per il quale si è legato alla famiglia Quesada in passato. Poi Bacigalupe parlerà con Miguel e dirà all’uomo di non preoccuparsi di Aurelio, ma il giovane avvocato resterà assai titubante e chiederà ulteriori spiegazioni ad Anabel.

Quest’ultima, però, non si farà intimidire dalle pressioni dell’uomo ed eviterà di rispondere. Più tardi Antonito riceverà una misteriosa lettera: poco dopo l’uomo scoprirà di aver ricevuto dal congresso, la proposta di presiedere una commissione.

Genoveva organizza una trappola

Antonito confesserà a Miguel di non sapere se accettare la proposta del congresso, poiché non si sentirà all’altezza del compito.

Nel frattempo Marcos dirà ad Aurelio che presto risponderà a Salustiano, poi pregherà l’uomo di non avvicinarsi mai più a sua figlia. Genoveva, intanto, non riuscirà a fidarsi di Felipe e penserà ad un piano per scoprire se l’uomo abbia davvero un'amnesia: Salmeron si scuserà con Ramon per le accuse che gli ha rivolto e poi lo inviterà a casa sua per far visita all’avvocato. Poco dopo Genoveva si nasconderà per ascoltare la conversazione tra Felipe e Ramon.