Gli spoiler della soap opera americana Beautiful sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre su Canale 5, Liam Spencer (Scott Clifton) e John Finnegan (Tanner Novlan) saranno convinti che Thomas sia pericoloso per Hope e penseranno di intervenire al più presto. La giovane Logan si fiderà a occhi chiusi dei miglioramenti del fratello di Steffy e deciderà di proporgli un lavoro alla "Hope for the Future".

Paris, intanto, proverà una forte attrazione per Zende Dominguez, ma non saprà di non essere l'unica: anche sua sorella Zoe, infatti, vorrebbe conquistare il giovane Dominguez.

Successivamente Liam farà una sconcertante scoperta riguardo Thomas e confermerà tutti i suoi sospetti più brutti.

Anticipazioni Beautiful: Paris vuole conquistare Zende

Nelle prossime puntate di Beautiful, Charlie sarà assai turbato, poiché non riuscirà a trovare lo scatolone contenente il manichino identico a Hope, che qualche giorno prima aveva consegnato a Thomas.

Intanto Liam incontrerà il dottor John Finnegan a casa di Steffy e si confronterà con lui, riguardo l’ossessione di Thomas nei confronti di Hope. Più tardi il giovane Spencer resterà assai stupito, poiché scoprirà che anche Finnegan la pensa come lui, riguardo lo strano comportamento del Forrester. Paris, invece, sarà notevolmente attratta da Zende Dominguez (Rome Flynn), ma sarà ignara del fatto che anche sua sorella Zoe sia interessata all’uomo.

Hope si fida di Thomas e gli propone un lavoro

Charlie continuerà a cercare il manichino e chiederà spiegazioni a Thomas, ma l’uomo fingerà di non sapere nulla della vicenda. Hope, intanto, continuerà a fidarsi del cambiamento improvviso del giovane Forrester e gli proporrà di entrare nella sua squadra come stilista. Poco dopo anche Steffy scoprirà la novità e sarà molto felice per suo fratello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito il dottor John Finnegan chiederà a Liam cosa pensa riguardo l’atteggiamento di Thomas e se l’uomo possa creare dei problemi in futuro: il giovane Spencer confermerà di nutrire serie preoccupazioni per il fratello di Steffy e deciderà di recarsi a casa sua per avere un confronto immediato.

Liam scopre che Thomas ha rubato il manichino

Liam farà una scoperta alquanto scioccante: l'uomo scoprirà che Thomas ha rubato il manichino somigliante a Hope e l'ha portato a casa sua.

In seguito Hope e Steffy annunceranno a Zende il ritorno di Thomas presso la “Hope for the future”: tutti quanti si fideranno dei cambiamenti e dei miglioramenti del giovane Forrester, soprattutto la giovane Logan, la quale sarà ancora ignara delle ultime scoperte fatte da Liam.