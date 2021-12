Diversi colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate de ll Paradiso delle signore in programma il 21 e 22 dicembre su Rai 1. Le trame dello sceneggiato narrano che Beatrice vorrà passare la Vigilia di Natale con Vittorio Conti. Nino, invece, sarà sempre più in crisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntata 21 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti la nuova puntata in programma martedì 21 dicembre dalle ore 15:55 sui teleschermi di Rai 1 annunciano vari colpi di scena.

Scendendo nei particolari, Armando e Agnese esprimeranno l'ambizione di passare le festività natalizia in compagnia.

Ma prima di fare questo, la coppia deciderà di parlare apertamente con Salvatore e Tina visto i problemi precedenti.

Irene, nel contempo, dimostrerà di avere un piano in testa. La giovane Cipriani, infatti, sceglierà di organizzare la cena del 24 dicembre a casa sua.

Intanto Ezio avrà intenzione di sposare Veronica, peccato che l'uomo sia ancora formalmente sposato con Gloria.

Nino entra in crisi

Nino entrerà in crisi, non riuscendo più a reprimere i sentimenti che prova per Dora. Di conseguenza, il ragazzo penserà seriamente di abbandonare il seminario per fidanzarsi con lei.

Stefania, invece, racconterà a Vittorio dell'intervista fatta a una famosa star in compagnia di Marco. Conti, a questo punto, avrà lo spunto per un evento natalizio al grande magazzino.

Il direttore, infatti, penserà a una riffa a scopo benefico. In questo frangente, Adelaide e Umberto dimostreranno di essere molto generosi: i due cognati, infatti, parteciperanno all'evento con un ricco dono.

Puntata 22 dicembre: Beatrice propone a Vittorio di passare la Vigilia insieme

Nella puntata de Il Paradiso in programma mercoledì 22 dicembre in prima visione tv, Vittorio rischierà di trascorrere il Natale senza nessuno dopo la partenza di Marta per gli Stati Uniti d'America.

Ma Beatrice dimostrerà di avere a cuore la sua situazione e non intende permettere al cognato di vivere le festività in solitudine. Per questa ragione gli proporrà di passarlo insieme.

Dora, nel contempo, avrà intenzione d'invitare Nino al veglione della Vigilia. Tuttavia, la giovane temerà di fare una scelta sbagliata, tanto che prima deciderà di ascoltare il parere di Armando.

Ezio chiede aiuto a Gloria

Intanto al grande magazzino continuerà la raccolta degli oggetti preziosi che costituiranno la riffa natalizia, organizzata per aiutare gli ospiti della casa famiglia di Don Saverio.

Infine Ezio dirà a Gloria di avere bisogno del suo aiuto. In dettaglio, l'imprenditore chiederà alla moglie il certificato di morte che attesti la sua dipartita. In questo modo, potrebbe infatti finalmente coronare il suo sogno d'amore con Veronica.