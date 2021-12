Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Canale 5, Natalia farà di tutto pur di avvicinarsi ad Anabel e cercherà di farla ingelosire con Miguel. Nel frattempo Israel sarà desideroso di vendicarsi di Genoveva e si nasconderà in casa dei Dominguez. Casilda, intanto, farà di tutto pur di far tornare la memoria a Felipe e gli parlerà di Marcia. Lolita, invece, penserà di avere un altro figlio, ma suo marito Antonito sarà talmente impegnato con il suo lavoro, da non rendersi conto dei desideri di sua moglie.

Spoiler Una Vita: Marcos minaccia Aurelio con un coltello

Nelle prossime puntate di Una Vita, Aurelio consegnerà a Marcos una lettera di suo padre don Salustiano Quesada. Secondo Aurelio, Anabel la figlia di Marcos, dovrebbe accettare tutte le condizioni menzionate nella missiva, ma Bacigalupe non la vedrà allo stesso modo, così minaccerà l’uomo con la pistola e lo caccerà via. In seguito Marcos nasconderà l’arma, ma Soledad la troverà in un cassetto. Nel frattempo Natalia si mostrerà assai disponibile e amichevole nei confronti di Anabel, ma il suo scopo sarà quello di sfruttare la situazione a suo favore.

Israel si nasconde in casa Dominguez

Susanna provocherà nuovamente felicia, mentre Israel, il gemello di Santiago si nasconderà in casa Dominguez, rimasta vuota dopo la loro partenza.

Frattanto Rosina consiglierà a Genoveva di parlare con Felipe e raccontargli la sua versione dei fatti, ma Casilda precederà Salmeron e quando incontrerà Felipe gli chiederà se ha ricordi che riguardano una certa Marcia e proverà in tutti i modi a far riaffiorare la sua memoria, ma non sarà affatto facile.

Anabel bacia Miguel

Liberto sarà assai infastidito dal modo in cui Genoveva riesce a manipolare suo marito Felipe, così chiederà a Susana di parlare con la dark lady, ma lei rifiuterà immediatamente l’incarico. In seguito Felicia confiderà a Rosina che Camino è partita per Parigi insieme a Maite. Anabel, invece, sorprenderà Miguel con la nuova arrivata Natalia e avrà una strana reazione, tanto che bacerà improvvisamente l’uomo, così da ufficializzare il loro fidanzamento.

Frattanto Antonito sarà molto impegnato con il suo lavoro e non si renderà conto che sua moglie Lolita desidera avere un altro figlio.

Israel vuole vendicarsi di Genoveva

L’esibizione a teatro di Jacinto non andrà affatto bene, così Servante deciderà di scrivergli nuove canzoni. Nel contempo Israel sarà ancora nascosto nell’abitazione dei Dominguez e ascolterà le conversazioni tra Genoveva e Felipe: l’unico scopo dell’uomo sarà quello di vendicarsi il prima possibile di Salmeron. Poco dopo Jacinto sentirà degli strani rumori e andrà a controllare la situazione, mentre il gemello di Santiago si nasconderà dietro la porta con un coltello in mano. Successivamente Cesareo ordinerà ad Israel di andarsene da casa dei Dominguez, mentre Marcos vieterà ad Anabel di frequentare Natalia.

Più tardi i Quesada decideranno di presentarsi a sorpresa al matrimonio di Felicia e Marcos. Lolita, invece, sarà assai turbata, poiché Antonito trascorrerà molto tempo fuori casa, per colpa del suo lavoro. Infine, Roberto avrà bisogno di un prestito e penserà di chiedere aiuto a Ramon.