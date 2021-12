Continua a tenere alta l'attenzione la soap Una Vita, che giungerà al gran finale nell'estate del 2022. Prima di quella data, tuttavia, ci saranno ancora tante storie da raccontare ricche di colpi di scena. Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Genoveva userà il fascino di Natalia per manipolare Felipe, così da infliggergli la sferzata finale per distruggerlo. L'avvocato, non sospettando nulla, si lascerà ammaliare dalle grazie della nuova arrivata, senza curarsi dei pettegolezzi dei vicini. Nel frattempo, ci saranno strani movimenti a casa Dominguez.

Bellita scoprirà delle erbe particolari nel negozio di burro e, una volta assunte, avranno su di lei degli effetti inaspettati.

Una Vita: Felipe e Natalia al centro dei pettegolezzi di Acacias 38

Nei nuovi episodi della soap Una Vita che andranno in onda su Canale 5, Felipe avrà scoperto che è stata Genoveva a uccidere Marcia e non si darà pace quando riuscirà a uscire dal carcere grazie alle sue losche conoscenze. Dal canto suo, Salmeron vorrà a tutti i costi riconquistare il suo amore, anche se consapevole che sia impossibile.

Se non avrà amore, avrà vendetta: questo il pensiero fisso che assillerà Genoveva. Per raggiungere il suo obiettivo, si servirà di Natalia, anch'essa interessata al bel Felipe.

Con uno dei suoi abilissimi inganni, Genoveva la attirerà nella sua rete e le darà precise indicazioni su come sedurre Felipe che, prontamente, seguirà.

Gli affezionati di Una vita sanno bene quanto l'avvocato sia sensibile al fascino delle belle donne e infatti Natalia non ci metterà molto per attirare la sua attenzione. I due inizieranno a vedersi di nascosto e nel quartierino i vicini non esiteranno a commentare negativamente questa relazione.

Felipe e Natalia progetteranno un futuro insieme, anche se concordi sul fatto di procedere con calma. L'impaziente Genoveva, volendo accorciare i tempi, spronerà Natalia a far ingelosire Alvarez Hermoso avvicinandosi a Pierre Caron, cosa che la giovane Quesada non avrà alcuna intenzione di fare. Nel frattempo, a casa Dominguez ci saranno strani movimenti.

Bellita e le erbe della felicità: anticipazioni Una Vita

Continuando con le anticipazioni della stagione finale di Una Vita, Bellita verrà incuriosita da alcune erbe in vendita al negozio di burro. Una volta comprate e accompagnate a deliziose pietanze, si accorgerà del loro inaspettato effetto.

Il suo umore sarà alle stelle, così come la sua voglia di fare. La cantante ne parlerà subito con le sue amiche, che noteranno in lei una spiccata iperattività. Volendo provare gli stessi effetti, Rosina acquisterà le stesse erbe e costringerà Liberto a bere con lei dei grandi infusi ma non avrà i medesimi effetti.

Bellita diventerà incontrollabile e questa sua inesauribile energia la spingerà a introdurre quotidianamente le erbe nelle sua dieta.

Jose, esasperato dal comportamento decisamente sopra le righe della moglie, la pregherà di smettere ma senza alcun risultato. Che cosa sta succedendo a Bellita? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.