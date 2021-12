Giovedì 16 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Roberta Ilaria Giusti ha scelto Samuele Carniani.

Anticipazioni Trono Classico

Roberta era l’ultima tronista rimasta a Uomini e Donne. Prima di lei hanno scelto Matteo Fioravanti (già tornato single), Joele Milan, cacciato da Maria De Filippi per avere cercato un contatto esterno al programma con Ilaria Melis, mentre Andrea Nicole Conte ha lasciato il dating show con Ciprian.

Stando alle anticipazioni relative alla registrazione di giovedì 16 dicembre, Roberta Ilaria Giusti ha terminato il percorso.

La tronista tra Luca e Samuele, ha deciso di uscire dal programma con il corteggiatore aretino. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la ragazza avrebbe chiesto alla redazione di trascorrere del tempo con entrambi i corteggiatori. In un secondo momento, Roberta ha chiesto di stare qualche giorno da sola in modo da capire chi tra Luca e Samuele le mancasse di più. Una volta compreso che non poteva fare a meno di Carniani, la tronista ha optato per uscire con il corteggiatore aretino.

Quando verrà trasmessa la scelta

Da un paio di mesi a questa parte Roberta Ilaria Giusti era rimasta solamente con due corteggiatori: Samuele e Luca. Come spiegato dalla diretta interessata, il sentimento nei confronti di entrambi era forte.

Tuttavia, la tronista ha cercato di capire quale tra i due fosse il ragazzo più adatto a lei. A quanto pare, la tronista ha compreso di volere intraprendere una relazione con Samuele. Al momento non è chiaro se il corteggiatore abbia risposto in modo positivo o meno. Al tempo stesso va detto che Carniani da tempo ha dichiarato il suo amore per la tronista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il pubblico presente in studio e alcuni telespettatori hanno sempre ipotizzato che Luca fosse la scelta della tronista. Secondo Giulia De Lellis - ospite in studio - Roberta sarebbe uscita con Carniani.

Per quanto riguarda la messa in onda della scelta di Roberta Ilaria Giusti è stata registrata giovedì 16 dicembre. Con tutta probabilità la puntata sarà trasmessa nel 2022.

Al momento infatti, l’ultima puntata di Uomini e Donne del 2021 è prevista per il 22 dicembre. La ripresa del dating show condotto da Maria De Filippi invece, è in programma per il prossimo 10 gennaio.

La situazione di tutti i tronisti

Il primo a lasciare Uomini e Donne questa stagione, è stato Joele. Il ragazzo è stato pizzicato dalla conduttrice mentre chiedeva a Ilaria di seguirlo su Instagram tramite il profilo di un amico. Matteo invece, ha scelto Noemi ma tra i due la storia sarebbe già terminata per incomprensioni caratteriali. Andrea Nicole è uscita dal programma con Ciprian, ma è finita al centro di un polverone mediatico. Il motivo? La tronista prima di terminare il percorso sul trono, ha passato una notte di passione con il suo spasimante.