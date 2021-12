Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset per la stagione televisiva 2022. Le anticipazioni rivelano che le novità più importanti riguarderanno alcune soap che vanno in onda quotidianamente su Canale 5 e che chiuderanno definitivamente i battenti. Tra queste spicca Love is in the air, che saluterà il pubblico dopo la seconda stagione, ma ci sarà spazio anche per il debutto di nuove soap, come nel caso di Dos Vidas.

Chiude Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio attualmente occupata con successo dalle varie soap che vengono trasmesse su Canale 5.

Per quanto riguarda la serie turca Love is in the air, si andrà verso il finale assoluto. La soap con Eda e Serkan, infatti, chiuderà definitivamente i battenti dopo la seconda stagione che i telespettatori italiani stanno già avendo modo di vedere in onda su Canale 5.

Entro i primi mesi del 2022 (probabilmente tra febbraio e marzo) si assisterà al gran finale di sempre di questa appassionante serie turca che ha catalizzato l'attenzione di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, con picchi del 16% di share.

Una Vita chiude i battenti nel 2022: cambio programmazione Mediaset

Gli ultimi episodi si preannunciano scoppiettanti e ricchi di colpi di scena, in primis per la coppia Eda-Serkan, che potrà finalmente vivere la propria favola d'amore.

Ma Love is in the air non sarà l'unica soap Mediaset che chiuderà i battenti nel corso del 2022. Da segnalare, infatti, anche il gran finale di sempre della soap spagnola Una vita, che tutti i giorni va in onda con successo nel daytime della rete ammiraglia del Biscione.

Anche in questo caso, il pubblico italiano avrò modo di assistere all'epilogo finale delle vicende dei vari protagonisti di Acacias 38, che si congederanno definitivamente dal pubblico di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La messa in onda delle ultime puntate di sempre di Una Vita, in questo caso, sono previste per l'estate 2022. Tuttavia, con la chiusura di due soap che lasceranno il palinsesto di Canale 5 entro il 2022, Mediaset è corsa già ai ripari.

Mediaset acquista i diritti per Dos Vidas, una nuova soap spagnola

I vertici del Biscione, infatti, sono corsi ai ripari per evitare che i telespettatori possano restare a lungo senza soap nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

Il 2022 sarà l'anno del debutto di Dos Vidas, una nuova soap opera che verrà importata sempre dalla Spagna e che avrà il compito di tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia del Biscione.

Al momento, però, non si sa ancora con esattezza quando debutterà questa nuova serie che ha conquistato il pubblico spagnolo.

La messa in onda potrebbe essere prevista a partire da questa estate, oppure potrebbe slittare dopo il gran finale di Una Vita e magari prenderne il posto in daytime.