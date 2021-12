Nella soap opera Una vita tra qualche settimana emergerà che in realtà Bellita Del Campo non sarà morta. La prima a scoprire la verità sarà Rosina, la quale dopo aver sospettato addirittura che Josè e Alodia abbiano ucciso la cantante, verrà a messa a conoscenza della verità proprio da José. L'uomo le confesserà che Bellita si sta in realtà nascondendo e la donna stessa apparirà di fronte a Rosina in carne e ossa, lasciandola di stucco.

Josè Miguel torna ad Acacias e annuncia la morte di Bellita

In Una vita le trame si faranno sempre più avvincenti con il passare delle settimane.

I Dominguez si assenteranno da Acacias per qualche tempo e raggiungeranno Cinta in Argentina. la ragazza infatti, avrà avuto problemi con la gravidanza e pertanto José, Bellita e la domestica Alodia la raggiungeranno Oltreoceano.

Quindi i telespettatori non avranno più loro notizie per qualche tempo, sino al momento in cui non ci sarà un piccolo salto temporale. Tutto avverrà dopo l'arresto di Genoveva, la quale finirà in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Marcia. Le vicende quindi si sposteranno in avanti di qualche tempo e coincideranno con il ritorno di Josè Miguel e Alodia ad Acacias. I due però saranno soli. Non vi sarà traccia di Bellita. sarà proprio il padre di Cinta a comunicare che Bellita è morta, lasciando senza parole tutti i vicini di Acacias.

Una vita, spoiler: Rosina sospetta che Alodia e Josè siano amanti

La morte di Bellita sconvolgerà tutto il quartiere ma, sin da subito, Rosina nutrirà dei sospetti, soprattutto dopo aver notato lo strano atteggiamento di Josè e della su domestica Alodia. La moglie di Liberto si confiderà con l'amica Susana, la quale concorderà con lei e le darà il suo appoggio per indagare sulla vicenda.

Anche l'ex sarta comincerà a nutrire dubbi sulla morte della cantante e sul rapporto che lega Josè alla sua domestica. Sospetti che aumenteranno nel momento in cui Dominguez si rifiuterà di partecipare al funerale della moglie, arrivando persino a vietare ai domestici della soffitta di celebrare un evento in onore della defunta.

Tutto farà pensare che Josè non sia affatto distrutto per la morte di Bellita e questo fatti non sfuggirà a Rosina, la quale arriverà addirittura a pensare che Dominquez abbia una relazione con Alodia.

Rosina scopre che Bellita non è morta, la confessione di Josè

Non solo, Rosina origliando una conversazione tra José e Alodia, mal interpreterà le loro parole e arriverà a pensare che i due abbiano ucciso Bellita. Josè Miguel a questo punto, si vedrà costretto a raccontare la verità alla moglie di Liberto. Per questo la convocherà a casa sua.

Rosina scoprirà quindi che Bellita in realtà non è morta ma che si sta nascondendo. La cantante si paleserà in carne ed ossa di fronte a Rosina, la quale rimarrà di sasso. Non è chiaro ancora per quale motivo Bellita sia costretta a nascondersi.

Nel frattempo Josè chiederà a Rosina di mantenere il segreto su quanto appena scoperto.