Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La scintilla tra l'ex velino di Striscia la notizia e l'influencer è scattata nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora i due non si sono più lasciati e in una recente intervista rilasciata a Blogtivù hanno svelato i loro progetti futuri. Pierpaolo non ha nascosto il desiderio di convolare a nozze e di volere un figlio da Giulia. Non sono mancate poi alcune dichiarazioni sul rapporto con la suocera Fahriba Teherani. I due ex gieffini hanno poi anche rivelato cosa ne pensano del triangolo amoroso formato da Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero convolare a nozze nel 2023

Pierpaolo Pretelli riguardo la sua storia d'amore con l'ex fidanzata di Francesco Monte Giulia Salemi ha dichiarato: "Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante". L'ex compagno di Ariadna Romero ha anche affrontato l'argomento figli. A tal proposito, Pierpaolo ha dichiarato che Giulia Salemi sarà una grande mamma e non vede l'ora di avere un figlio da lei. Riguardo le festività natalizie poi, i due fidanzati hanno rivelato che trascorreranno il Natale tra Piacenza e Maratea, prima con la famiglia di Giulia e poi con i suoi.

E a proposito di Fahriba Teherani? Pretelli ha svelato che in realtà con lei va molto d'accordo anche se all'inizio temeva il suo giudizio. "Mi fa morire dal ridere, la amo", ha affermato Pierpaolo.

Salemi e l'ex velino Pretelli sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno detto la loro sull'intricata situazione sentimentale che si è venuta a creare tra Alex, Soleil e Delia.

I due hanno dichiarato che tra Belli e Sorge l'attrazione è davvero innegabile. "Secondo me c'è chimica" ha dichiarato Pierpaolo Pretelli. Ha poi continuato dicendo che è chiaro ci sia qualcosa tra i due coinquilini del Gf Vip. I due hanno affermato che le immagini parlano chiaro e se Alex dovesse rimanere nella casa non riuscirebbe a resistere così a lungo alle tentazioni perché é difficilissimo trattenere le emozioni così a lungo.

Giulia Salemi dal canto suo invece ha detto di trovare sbagliato il triangolo che si è venuto a creare. Secondo Giulia Delia Duran avrebbe dovuto dire subito a Soleil di essere gelosa senza mettersi a fare entrambe le "badgirls". Giulia ha dimostrato che Alex non dovrebbe prendere in giro tutti compreso il pubblico e dichiarare: "Delia non ti amo più mi sono innamorato di Soleil".