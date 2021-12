Il legame nato al GFVip tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere al centro del clamore mediatico. L'attore, in una chiacchierata confidenziale con Giacomo Urtis, è tornato ad analizzare la reazione della moglie Delia Duran. Il 38enne si è detto convinto che la compagna sia stata strumentalizzata da terze persone, poiché ha sempre dimostrato di essere 'avanti' con il pensiero.

'Delia è apertissima'

Nella serata di martedì 7 dicembre, Alex ha commentato con Giacomo l'atteggiamento avuto da sua moglie. L'attore si è detto perplesso per la reazione avuta da Delia: "Lei è apertissima di mentalità".

Per questo motivo, il gieffino si è detto convinto che la sua compagna abbia reagito in quel modo con Soleil solamente perché strumentalizzata da terze persone: "Fidati, lei ha una mentalità aperta e non è arrabbiata".

In un secondo momento, Belli ha sostenuto di avere sposato la modella sudamericana proprio perché ha dimostrato di capire il suo mondo: "Se parli di coppie aperte, la gente ti prende per pazzo".

'Lei è peggio di me'

Alex non sembra credere all'atteggiamento di sua moglie, perché prima di varcare la casa più spiata d'Italia, Delia Duran avrebbe elogiato Soleil Sorge: "Sarà la persona con cui ti troverai meglio". Inoltre, il diretto interessato ha fatto sapere che la compagna ha sempre avuto un debole per l'influencer italo-americana: "A lei Soleil piace e io lo so".

A tal proposito, il 38enne ha spiegato a Giacomo di avere un'amica di nome Stella che spesso li segue anche in vacanza, dormendo con loro senza alcun problema o imbarazzo.

L'attore è tornato a ribadire che la sua compagna ha una mentalità molto aperta, tanto che l'ha sposata per quel motivo: "E' il mio equilibrio, perché mi ha capito.

Non solo questo, lei è peggio di me". Il diretto interessato non ha nascosto che, dopo il fallimento del precedente matrimonio, ha cercato una donna molto simile a lui. Infine, Alex ha fatto sapere che Delia è consapevole di avere sposato un artista e un uomo 'multitasking'.

La compagna di Belli vola alle Maldive

Mentre Alex Belli continua a fare riflessioni sulla reazione della compagna, Delia Duran ha affidato i suoi pensieri ai social.

La diretta interessata ha spiegato di avere passato dei giorni difficili. Dopo avere ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo momento, la modella ha confidato di volersi allontanare dai social e dal Gossip. Ma non solo, Duran ha lasciato l'abitazione di Milano dove vive con Alex.

Al momento, Delia si trova alle Maldive. Belli non è stato messo al corrente della scelta di sua moglie.