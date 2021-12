Nelle prossime puntate della soap opera iberica Una vita in programmazione su Canale 5 al solito orario, José Miguel (Manuel Bandera) farà rimanere tutti senza parole quando annuncerà di aver affrontato una tragedia, la morte della moglie Bellita Del Campo.

Il signor Dominguez farà la straziante comunicazione quando ritornerà dall’Argentina soltanto in compagnia della sua domestica Alodia Exposito.

Una vita, trame iberiche: Bellita e il marito raggiungono la figlia Cinta in Argentina, Santiago si nasconde a casa dei Dominguez

Nel corso degli episodi dell’avvincente sceneggiato che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, Bellita non avrà altra scelta oltre a quella di annullare ogni suo impegno lavorativo, non appena tramite una lettera apprenderà che sua figlia Cinta è stata sul punto di perdere il bambino che aspetta dal marito Emilio.

Assalita dai sensi di colpa per non essere accanto alla consanguinea in un momento così delicato, la cantante sarà decisa a raggiungerla e nonostante suo marito cercherà in tutti i modi di farla desistere dal suo intento non cambierà idea.

A questo punto Bellita e il consorte sempre più preoccupati per la figlia, acquisteranno i biglietti per affrontare il viaggio coinvolgendo anche Alodia. Mentre i Dominguez si troveranno in Argentina il loro appartamento verrà occupato a loro insaputa da Santiago (Aleix Melé), che dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 per vendicare la scomparsa di Marcia (Trisha Fernandez) si rifugerà con l’aiuto di Cesareo (César Vea): l’obiettivo di Becerra sarà quello di far arrestare Genoveva (Clara Garrido).

Genoveva finisce in carcere, Dominguez annuncia la morte della moglie a Fabiana e Jacinto

A seguito di un salto temporale, Salmeron si troverà in prigione con l’accusa di essere coinvolta personalmente con il decesso di Marcia, invece José metterà al corrente il portinaio Jacinto (Jona García) del suo ritorno nel quartiere iberico.

A sorpresa il signor Dominguez rimetterà piede ad Acacias 38 con Alodia: l’uomo non perderà tempo per dare le dovute spiegazioni sull’assenza della consorte Bellita a Jacinto e Fabiana (Inma Pérez-Quirós), visto che tra le lacrime confesserà che non è più in vita.

Da una parte ci saranno tutti i cittadini disperati per la terribile notizia, dall’altra José e Alodia daranno l’impressione di avere qualche segreto per via del loro strano atteggiamento, dato che dopo il funerale di Bellita si metteranno a ridere come se nulla fosse accaduto.