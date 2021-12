Momenti ad alta tensione quelli che si vivranno nel corso delle prossime puntate di Una vita trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera di Aurora Guerra annunciano tempi duri per Genoveva Salmeron. In sintesi, la darklady rischierà una condanna esemplare dopo aver ammesso di essere la responsabile del delitto di Marcia Sampaio.

Una vita: Genoveva finisce in carcere

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione si soffermano sulle conseguenze della confessione di Genoveva.

Tutto avrà inizio quando Felipe stringerà un'alleanza con Santiago, Laura e il commissario Mendez per fingere il suo rapimento e quello della consorte. In questa situazione drammatica, la darkady ammetterà di aver ucciso Marcia quando Becerra si dichiarerà disposto a uccidere l'avvocato. Ed ecco che Salmeron capirà di essere stata vittima di un tranello, organizzato proprio da suo marito con la complicità di Laura e Mendez. Per lei, a questo punto, si apriranno le porte del carcere, sebbene questo non le impedisca di pensare a un modo per evitare la pesante condanna.

Salmeron medita una vendetta contro Felipe

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva cambierà strategia davanti al giudice. La darklady, infatti, preciserà di aver detto una bugia per salvare l'esistenza di Felipe, vessato dalle angherie di Santiago.

Per questo motivo, Salmeron continuerà a professarsi innocente dell'omicidio di Marcia, sebbene il commissario Mendez rassicuri l'avvocato che difficilmente potrà evitare la condanna a morte.

Ma la cattiva della soap opera non si arrenderà a un destino infausto, tanto da chiamare Ramon Palacios in carcere per avere alcune delucidazioni.

Una discussione che diventerà subito accesa nel momento in cui Genoveva (Clara Garrido) scoprirà che suo marito Felipe (Marc Parejo) aveva soltanto inscenato la sua amnesia. Per questo motivo, sarà sempre più sicura del fatto che verrà scagionata, tanto da meditare una vendetta atroce una volta rimessa in libertà.

Mendez sicuro che la darklady venga condannata a morte

Nel frattempo, il commissario Aurelio Mendez si dimostrerà distrutto per non averla inchiodata anche per la morte di Ursula Dicente, sebbene presagisca la sua inevitabile condanna a morte per l'uccisione di Marcia. Possiamo anticiparvi che Genoveva rinascerà dalle proprie ceneri come un'araba fenice attraverso uno stratagemma.

In attesa di vedere cosa succederà alla darklady di Acacias 38, non ci resta che attende le nuove puntate trasmesse da lunedì al sabato dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5.