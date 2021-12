Tra i volti di spicco di Uomini e donne continua a esserci il cavaliere Armando Incarnato, al centro delle polemiche social per i suoi modi di fare e il suo mettere sempre in discussione i vari protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Questa volta, però, nel mirino è finito proprio lui dato che l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha postato sui social un post contenente dei retroscena legati alla vita di Armando fuori dal programma di Canale 5. Ebbene, secondo quanto riferito da Rosica, il cavaliere napoletano si vedrebbe ancora con la sua ex fidanzata sudamericana.

Il retroscena su Armando Incarnato di Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato nel corso delle ultime settimane si è ritrovato al centro delle polemiche per degli atteggiamenti che lo hanno portato a essere uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre di Uomini e donne.

Come se non bastasse, Tina ha lanciato anche una frecciatina ad Armando parlando di alcune segnalazioni che lo riguarderebbero e che lo vedrebbero ancora impegnato con la sua ex fidanzata.

Accuse che il cavaliere ha rispedito al mittente anche se, in queste ultime ore, a fornire ulteriori retroscena sul conto di Armando Incarnato ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica 'smaschera' Armando di Uomini e donne

Con un post al vetriolo pubblicato su Instagram, Rosica ha puntato il dito contro il cavaliere di Uomini e donne trono over, rivelando che si vedrebbe ancora oggi con la sua ex fidanzata sudamericana, con la quale ci sarebbe un rapporto "particolare".

"Lui si vede spesso e volentieri con la sua ex sudamericana, e non solo per lavoro. Lei spesso manda frecciatine sia ad Armando (quando litigano) sia alle donne che si avvicinano a lui, anche in puntata", ha svelato Rosica sui social che si dice convinto e sicuro di questa situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Armando e il rapporto con la sua ex fidanzata: il retroscena sul cavaliere di Uomini e donne

"Perché lei non parla? Perderebbe tutto, lavoro, amici e si metterebbe contro Armando e famiglia, lei ha paura ma allo stesso tempo è ossessionata da Armando", continua ancora Alessandro Rosica nel riportare questo retroscena legato alla vita di Armando fuori dal programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Nessun fidanzamento, certo, ma ormai questa tiritera va avanti da tanti anni, lui la porta anche a casa", ha aggiunto ancora Rosica evidenziando che tutto questo andrebbe contro le regole della trasmissione di Canale 5.

Al tempo stesso, però, Rosica ha ammesso di credere nella buona fede della redazione di Uomini e donne, la quale non sarebbe all'occorrente di queste vicende legate al cavaliere Armando.