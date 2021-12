Nuove anticipazioni riguardo le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita dai telespettatori italiani, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Le anticipazioni relative alla puntata del 13 dicembre puntano gli occhi su Don Saverio, il quale sta organizzando, insieme al Paradiso, un'iniziativa di beneficenza per supportare il proprio centro di accoglienza per i poveri che rischia di essere chiuso da un momento all'altro. Nel frattempo, Tina decide di annullare l'operazione per dedicare il proprio tempo ad aiutare la madre Agnese dopo i recenti avvenimenti accaduti in casa Amato.

Flora, intanto, continua le indagini personali sui Guarnieri, determinata a scoprire la verità su cosa è successo al padre Achille.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Gemma e Marco si sono avvicinati: la coppia è finalmente arrivata a scambiarsi il primo bacio. Stefania, dal canto suo, continua a non approvare la scelta della sorellastra di intraprendere una relazione con il giovane di Sant'Erasmo. Tra Salvatore e sua madre Agnese c'è ancora una forte tensione: il ragazzo ha abbandonato la casa e non ha alcuna intenzione di perdonare il tradimento della mamma con il magazziniere Armando Ferraris. Agnese, sommersa dai pensieri e dalla preoccupazione per ciò che sta affrontando la sua famiglia, si sente male e cade a terra.

Vittorio e Tina sono i primi a raggiungerla; la donna è priva di sensi e potrebbe essere malata.

Anticipazioni puntata del 13 dicembre de Il Paradiso delle Signore: Don Saverio organizza un'iniziativa di beneficenza

Le anticipazioni relative all'episodio in data 13 dicembre rivelano che Don Saverio è in procinto di organizzare un'iniziativa di beneficenza per salvare le sorti del centro di accoglienza dedicato ai poveri di cui è la guida.

Il periodo di Natale si avvicina e il Paradiso è pronto a sostenere l'iniziativa con i mezzi che ha a disposizione. Il centro è a rischio di chiusura e sarà proprio l'evento di beneficenza a poter cambiarne il destino. Don Saverio è più che deciso a dare il tutto e per tutto per salvaguardare un faro nella vita dei poveri.

Tina vuole restare accanto alla madre

Ulteriori anticipazioni riguardano Tina, la quale ha deciso di rimandare il giorno dell'operazione. La ragazza, dopo la paura per il malore avuto dalla madre, è intenzionata a offrire il proprio aiuto ad Agnese e restarle quanto più possibile vicina e presente. Salvatore continua con il suo atteggiamento di freddezza e lontananza, nonostante il disappunto di Anna che reputa il suo comportamento non degno di lui.

Più tardi, Agnese si incontrerà con Vittorio per chiarire la situazione e rivelargli le preoccupazioni che l'hanno portata a compiere degli errori. La signora Amato racconterà al direttore Conti la verità sulla doppia vita del marito.

Per scoprire come proseguirà la trama de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi, l'appuntamento è dunque fissato alle ore 15 e 55 dal lunedì al venerdì su Rai 1.