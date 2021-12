Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita ,che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame dello sceneggiato che arrivano dalla Spagna annunciano che Casilda Escolano griderà tutto il suo dolore contro Genoveva Salmeron, rea di aver posto fine all'esistenza della sua amica Marcia Sampaio.

Una vita: Genoveva e Felipe vengono rapiti

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione su Canale 5, raccontano che Casilda sarà protagonista di un gesto che stupirà gli spettatori della soap.

Tutto inizierà quando Genoveva cadrà nella trappola organizzata da Felipe con la complicità di Santiago, Laura e il commissario Mendez. La dark lady, infatti, accetterà di partire per una seconda luna di miele insieme al marito. Qui la coppia verrà rapita e portata all'interno di un capanno abbandonato e sarà in questa occasione che Salmeron apprenderà di essere stata sequestrata da Santiago, tornato nel vecchio quartiere iberico per vendicare la morte di Marcia.

Salmeron ammette di aver ucciso Marcia dinnanzi a Santiago

Nelle prossime puntate di Una vita, Santiago inizierà a fingere di torturare Felipe per cercare di ottenere una confessione da parte di Genoveva ed ecco che quest'ultima ammetterà davanti a Becerra di essere stata lei a uccidere Marcia Sampaio durante un incontro ai Giardini del Principe.

In questo frangente la dark lady scoprirà di essere stato ingannata, infatti in questo piano per smascherarla Alvarez Hermoso è complice di Santiago e Laura. Alla fine Salmeron verrà portata in carcere, ma anche qui la sua sete di vendetta non si placherà.

Genoveva, infatti, cercherà un modo per uscire dalla prigione, meditando addirittura di uccidere Felipe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Casilda non perdona la dark lady per aver ucciso la sua amica

Durante la sua permanenza in carcere la dark lady riceverà la visita di Casilda, visto che quest'ultima verrà a sapere che è Genoveva è la responsabile del decesso di Marcia.

La domestica apparirà molto sofferente, visto che con Sampaio aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, venuto meno con la sua dipartita.

Per questo motivo sarà protagonista di uno scontro fortissimo con Genoveva, dove quest'ultima non tratterrà la sua cattiveria. Salmeron, infatti, non apparirà pentita per aver ucciso la brasiliana, tanto che Casilda le risponderà a muso duro.

Questo non sarà l'unico confronto tra la dark lady e la domestica, in quanto quest'ultima non avrà nessuna intenzione di perdonarla per quello che ha fatto.