Angela e Antonio si sono innamorati a Uomini e donne nel corso dell'edizione attualmente in onda in televisione. I due fidanzati si sono conosciuti a settembre 2021 e sono pronti al grande passo. Nella giornata di martedì 30 novembre, i due ex protagonisti del dating show hanno preso parte alle registrazioni delle nuove puntate, per annunciare che convoleranno a nozze il 17 dicembre.

Uomini e Donne: Antonio e Angela si sposano

Maria De Filippi è riuscita a fare da Cupido nuovamente e, una delle coppie, che si è formata nell'attuale stagione di Uomini e Donne, si sposerà a breve.

Angela e Antonio, infatti, hanno organizzato un matrimonio lampo. La dama e il cavaliere del parterre della trasmissione si sono conosciuti a settembre 2021 e, nonostante sia passato poco tempo dal loro primo incontro, hanno deciso di convolare a nozze. Fin dal loro primo incontro, come raccontato nelle puntate andate in onda sul piccolo schermo, hanno capito subito che erano fatti per stare insieme.

Uomini e Donne, una coppia pronta al grande passo: Angela e Antonio convolano a nozze

Angela Paone e Antonio Stellacci hanno partecipato a Uomini e Donne per poche puntate. Infatti, la coppia si è conosciuta all'inizio dell'edizione in corso del dating show. Il 17 novembre, i due ex protagonisti della trasmissione avevano annunciato sui social che le cose, fra di loro, stavano andando alla grande.

In quell'occasione, l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi aveva pubblicato su Instagram uno scatto del suo fidanzato, scrivendogli una dedica per i loro due mesi di fidanzamento. Angela aveva dichiarato: ''Due mesi di follia, due mesi d'amore, due individui verso l'infinito''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Uomini e Donne, trono over: Angela e Antonio pronti al grande passo il 17 dicembre

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda in televisione il 29 ottobre, Angela e Antonio avevano deciso di lasciare il dating show di Canale 5 con i petali rossi, per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Nella giornata di martedì 30 novembre, la coppia è tornata nel luogo che li ha fatti innamorare per comunicare che il 17 dicembre, dopo quindi tre mesi esatti di fidanzamento, si sposeranno.

Nella stessa giornata, l'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con il suo compagno, aggiungendo come didascalia una frase in latino, che tradotta significa: ''Io con te senza paura''. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per rivedere sul piccolo schermo Antonio Stellacci e Angela Paone che annunceranno il loro matrimonio imminente.