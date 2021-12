Sanremo 2022 tornerà in onda da febbraio in prima serata su Rai 1. Al timone è confermato Amadeus nella duplice veste di conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, il quale in queste settimane sta mettendo a punto quello che sarà il cast ufficiale di cantanti Big che saliranno sul palco dell'Ariston. Intanto, però, a svelare i primi retroscena ci ha pensato il settimanale "Chi", indicando che tra i cantanti in lizza ci sarebbero anche Emma ed Elisa.

Retroscena Sanremo 2022: chi sarebbero i Big in lizza

Nel dettaglio, il prossimo 18 dicembre durante la serata speciale dedicata a Sanremo Giovani 2022, il conduttore Amadeus svelerà in diretta televisiva su Rai 1, i nomi di tutti i cantanti Big che quest'anno avranno la possibilità di salire sul palco del Festival per portare la loro musica.

In attesa dell'annuncio dei nomi ufficiali, emergono dei succulenti retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, dove è stata "spoilerata" quella che dovrebbe essere la lista dei Big che dovrebbero salire sul palco dell'Ariston durante le cinque serate previste di questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

A quanto pare, infatti, in lizza ci sarebbero due stelle della musica italiana: trattasi di Emma ed Elisa, che in passato sono state entrambe giudici ad Amici di Maria De Filippi, dove hanno instaurato un rapporto di profonda amicizia che va avanti ancora oggi, a distanza di anni da quella esperienza.

Chi potrebbe salire sul palco di Sanremo 2022: i nomi dei cantanti favoriti

E poi ancora, i retroscena sul prossimo Festival di Sanremo 2022, rivelano che il palco dell'Ariston dovrebbe accogliere anche una giovane leva della musica italiana: trattasi di Aka7even.

Il giovane cantante, protagonista della scorsa edizione di Amici in onda su Canale 5, sarebbe in pole position per vivere la sua prima esperienza sul palco più ambito d'Italia.

La lista dei Big del prossimo Sanremo 2022 dovrebbe contare anche sulla presenza di: Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Gianni Morandi sarebbe pronto a mettersi in gara a Sanremo 2022

Tra i cantanti in pole position per tornare sul palco dell'Ariston spuntano anche i nomi di Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro.

Il "colpaccio" di questo Sanremo 2022 condotto e diretto da Amadeus, però, porterebbe il nome di Gianni Morandi.

Il celebre cantante, considerato una delle icone della musica leggera italiana, sarebbe pronto a tornare in gara dopo le esperienze passate sia nelle vesti di partecipante che di conduttore.