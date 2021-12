Alex Belli perde le staffe nei confronti della moglie Delia Duran e si scaglia prepotentemente contro di lei. In queste ultime ore, l'attore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo nei confronti della donna che, nelle scorse settimane, ha avuto modo di varcare più volte la soglia della porta rossa di Cinecittà per avere confronti con lui e Soleil Sorge. Questa volta, però, l'attore è stato molto duro nei confronti della donna tanto da sbottare e arrivare a dire che deve starsene e casa e non deve più guardarlo in televisione, lasciandolo libero di fare il suo percorso.

La furia di Alex Belli contro sua moglie Delia: cosa ha detto al GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli non ha gradito la dura reazione di Delia Duran che, dopo aver visto il bacio di scena che c'è stato tra suo marito e Soleil Sorge durante la rappresentazione della Turandot, si è lasciata andare ad un commento critico sui social.

L'attore ha duramente sbottato in casa e in un momento di sfogo è arrivato a dire che sua moglie dovrebbe starsene a casa e smetterla di guardarlo in televisione.

"Spegni sta ca.. di televisione e non guardarmi più. Basta sono stufo", ha sentenziato Alex che poi ha tirato in ballo anche i conti in banca.

'Ha i conti pieni e rompe', sbotta Alex contro sua moglie

"Ha i conti correnti pieni e rompe, ma stattene a casa tranquilla", ha sbottato ancora il protagonista di questo Grande Fratello Vip, aggiungendo che quando c'è stato l'ultimo incontro lui l'avrebbe avvertita del fatto che ci sarebbe stata la riproposizione della Turandot e Delia lo avrebbe tranquillizzato, dicendogli che non era questo il problema.

Al tempo stesso, però, Alex non ha nascosto che adesso si aspetta una possibile reazione di sua moglie sulle ultime dichiarazioni che lui ha fatto a Soleil.

Lo scorso lunedì 29 novembre, al termine della lunga diretta del GF Vip in onda su Canale 5, Alex e Soleil si sono ritrovati in sauna e si sono lasciati andare ai loro sentimenti.

Il triangolo Soleil-Alex-Delia infiamma il Grande Fratello Vip 6

L'attore, per la prima volta, ha ammesso di essersi innamorato dell'ex protagonista di Uomini e donne e di non riuscire più a contenere questo sentimento che sente crescere sempre più.

"Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta", ha sentenziato Alex aggiungendo però che si tratta di cose che nascono dal cuore e che non potevano affatto fermare.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione della moglie di Alex Belli dopo aver assistito a questa dichiarazione d'amore che suo marito ha fatto a Soleil Sorge nella casa più spiata d'Italia?

A questo punto, non si esclude che nel corso della prossima puntata serale del GF Vip possa esserci un nuovo confronto.