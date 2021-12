Non c'è pace per Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne trono over che continua ad essere uno dei personaggi più discussi di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Dopo le accuse polemiche in studio legate al suo percorso sentimentale, Armando si è ritrovato a dover fare i conti anche con delle accuse che gli sono state mosse sui social. Il cavaliere è stato accusato di avere problemi di natura intima e, per questo motivo, non ha perso occasione per sbottare e difendersi pubblicamente.

Dure accuse contro Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne over

Nel dettaglio, Armando sui social ha voluto raccontare un episodio "curioso" che gli è capitato in queste ultime ore. Molte volte il cavaliere di Uomini e donne over si ritrova a condividere sui social delle immagini di auto e moto, una delle sue grandi passioni.

Ebbene, qualcuno ha sospettato e accusato che dietro questa passione di Armando, si celino dei problemi intimi legati ai suoi rapporti con le donne.

"Siamo passati dal mostrare auto e moto che significa ostentare una vita che non è la tua al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura ses...", ha dichiarato il cavaliere sui social, rivelando così l'accusa che gli è stata mossa questa volta e lo ha portato a replicare.

Problemi intimi per Armando di U&D? Lui sbotta sui social

La reazione di Armando è stata immediata: il cavaliere ha svelato che, di fronte a questi sospetti, non riesce a non farsi una grassa risata ed ha poi svelato di non aver assolutamente problemi di natura intima legati ai suoi rapporti con le donne.

"Ma che ti devo dire: provare per credere", ha aggiunto ancora Armando in maniera del tutto provocatoria rivolgendosi contro le persone che gli hanno mosso queste accuse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma il cavaliere di Uomini e donne continua ad essere uno dei personaggi più controversi e chiacchierati della trasmissione di Maria De Filippi, tanto da tenere banco non solo sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi ma anche sul web e sui social.

Stop natalizio per Uomini e donne, da gennaio 2022 le nuove puntate in tv

Intanto, per il momento, il suo percorso a Uomini e donne è messo in stand-by. La trasmissione di Canale 5, a partire dal 23 dicembre non sarà trasmessa nel daytime Mediaset e osserverà un periodo di pausa per il consueto stop natalizio.

L'appuntamento con il dating show dei sentimenti di Canale 5 risulta sospeso per qualche settimana, ma tornerà in onda nuovamente a partire dal mese di gennaio 2022.

Le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che ci saranno delle novità importanti in primis per il trono classico, dato che andrà in onda la scelta finale di Roberta.