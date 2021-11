Biagio continua ad essere uno dei volti di Uomini e donne trono over e, questo pomeriggio, nel corso dell'appuntamento in onda su Canale 5, si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata, legata al figlio gay. Il cavaliere del trono over ha lanciato un messaggio a tutte quei genitori che hanno quello che lui ha definito un "problema", scatenando subito la reazione contrariata di Maria De Filippi, che è intervenuta in prima persona per chiarire la faccenda.

Biagio parla del figlio gay a Uomini e donne ma fa una gaffe

Nel dettaglio, qualche settimana fa intervistato dal magazine di Uomini e donne, il figlio di Biagio ha raccontato di essere omosessuale ed ha parlato anche del rapporto con suo padre, ammettendo di non aver avuto grandi problemi con suo padre nel momento in cui gli ha parlato del suo orientamento sessuale.

Insomma il rapporto padre-figlio non aveva conosciuto alcun tipo di interferenza dopo che il ragazzo ha confessato al padre di essere gay.

Questo pomeriggio, però, nel corso del nuovo appuntamento con Uomini e donne, Biagio si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata e che ha portato la conduttrice ad intervenire.

Biagio in trasmissione si è trovato a parlare proprio della vicenda di suo figlio ed ha dichiarato: "Vorrei dire a tutti i papà che hanno questo problema, di stare vicino ai figli. L'amore è bello in tutte le sue maniere".

Maria De Filippi bacchetta Biagio dopo la gaffe sul figlio gay

Parole che non sono passate inosservate, così come non è passato inosservata l'utilizzo del termine "problema" che Biagio ha usato nel momento in cui faceva riferimento all'omosessualità di suo figlio.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale di fronte alla gaffe del cavaliere del trono over, non è rimasta in silenzio. La conduttrice ha ammesso di credere nella buona fede di Biagio, anche se l'utilizzo del termine "problema", non le è piaciuto.

"Definirlo un problema è un po' troppo. So che non volevi dire quello, però, non pensare che le persone non capiscano", ha ammesso Maria De Filippi che ha subito corretto Biagio dopo la gaffe fatta sul figlio.

'L'ignoranza c'è ovunque', sentenzia De Filippi in studio a Uomini e donne con Biagio

Tuttavia, Biagio è rimasto fermo sulla sua posizione, ammettendo che suo figlio ha sofferto molto per via del suo orientamento sessuale e svelando che spesse volte è stato anche vittima di prese in giro da parte degli altri.

"L'ignoranza c'è ovunque.

Non è specifica di un luogo", ha subito ribattuto Maria De Filippi aggiungendo che bisogna proprio combattere e lottare per far sì che, queste persone ignoranti, possano uscire dal loro stato di arretratezza culturale e mentale.