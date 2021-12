Che fine hanno fatto i ballerini Mattia e Christian dalla scuola di Amici 2021? E che fine ha fatto anche il cantante Crytical? È questa la domanda che si pongono i numerosi spettatori e fan della trasmissione di successo in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Dopo l'ultima puntata domenicale del talent show si è notata l'assenza dei due ballerini e anche quella del cantante appena entrato nella Scuola. Un'assenza che si è prolungata anche nei daytime in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia di Mediaset al punto che i fan hanno temuto fossero stati eliminati.

Mattia e Christian spariti dalla scuola di Amici 2021

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2021 trasmesso questa domenica pomeriggio su Canale 5, i numerosi spettatori e fan social hanno avuto modo di notare che vi erano tre grandi assenti.

Trattasi di Christian e Mattia, i due giovani ballerini che con la loro bravura hanno saputo conquistare il gradimento dei professori ma anche del pubblico da casa che segue e commenta sui social le vicende dei vari allievi.

Assente anche il cantante Cryitical che è entrato a far parte del cast di allievi di questa ventunesima edizione da poche puntate.

L'assenza dei tre allievi del talent show di Canale 5 si è protratta anche nel corso delle puntate del daytime in onda su Canale 5 in questi giorni.

Che fine hanno fatto Mattia, Christian e Crytical dal cast di Amici 21

Ma cosa è successo ai tre ragazzi e perché sembrano essere spariti dalla scuola di Amici 2021? A quanto pare i tre allievi avrebbero dei problemi al punto da essere costretti a "ritirarsi" per un po' dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Per Christian, già in vista della registrazione dell'ultima puntata, si era detto che si fosse ammalato e la stessa sorte pare sia toccata anche a Crytical.

Per Mattia, invece, si era vociferato di un problema alla caviglia che potrebbe averlo costretto a degli accertamenti e visite lontano dalla scuola.

Stop per il daytime e il pomeridiano di Amici 2021 su Canale 5

Di sicuro, però, tutti e tre gli allievi di Amici 2021 non sono stati allontanati dal cast del talent show di Maria De Filippi. Non c'è stata nessuna eliminazione, dato che la produzione lo avrebbe detto espressamente nel corso delle puntate del daytime in onda in questi giorni su Canale 5, le ultime del 2021 prima dello stop natalizio.

A partire dal 23 dicembre, infatti, il daytime di Amici andrà in pausa e tornerà in onda direttamente a partire dal prossimo gennaio 2022.

Stessa sorte anche per le puntate domenicali del pomeridiano condotte da Maria De Filippi che per il momento sono sospese e torneranno in onda di nuovo dal mese di gennaio.