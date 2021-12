Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne continua ad esserci la dama torinese Gemma Galgani, protagonista ormai da oltre un decennio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Gemma continua ad essere alla ricerca del suo principe azzurro, dopo che le ultime frequentazioni non hanno dato i risultati sperati e la dama si è ritrovata di nuovo ad essere sola. In vista dell'arrivo del nuovo anno, la dama torinese ha ammesso che spera con tutta se stessa di poter riuscire a trovare qualcuno in grado di curare le ferite del suo cuore.

Gemma Galgani e l'augurio per il 2022

Nel dettaglio, Gemma Galgani continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne anche nel corso del 2022.

La dama torinese, che da oltre un decennio si mette in gioco per cercare il suo principe azzurro e la sua anima gemella, sarà al centro delle dinamiche di questa seconda parte della stagione del dating show di Maria De Filippi.

Dopo la pausa natalizia, i tronisti e i vari protagonisti del trono over torneranno a mettersi in gioco in trasmissione, per cercare l'amore.

In attesa del ritorno ufficiale sul piccolo schermo, Gemma continua a mantenere un filo diretto con i tantissimi fan che la seguono sui social e, proprio in questi ultimi giorni, ha scelto di condividere con loro un messaggio di speranza che non è passato affatto inosservato.

Ecco cosa si augura la dama Gemma di Uomini e donne

La dama ha pubblicato l'immagine di un "calzolaio del cuore", augurandosi che tutte le persone che la seguono e la supportano possano riuscire a trovare una persona in grado di curare le ferite.

"Auguro a tutti un bravo calzolaio del cuore, che sappia aggiustare, riparare le ferite ma soprattutto riesca a fare trovare l'amore con il filo giusto", ha scritto la dama di Uomini e donne nel suo post social ricco di buon i propositi per il nuovo anno che ormai è in arrivo.

Insomma una preghiera che sembra valere in primis per la dama torinese, dato che le sue ultime frequentazioni nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, non sono state proprio fortunate e non hanno dato gli esiti sperati.

Le nuove puntate di Uomini e donne da gennaio 2022 in tv

Cosa succederà nel corso della prossima stagione di Uomini e donne?

Gemma riuscirà a trovare una persona in grado di rapirle il cuore e di curarle le ferite accumulate nel corso di questi anni?

Lo scopriremo a partire da gennaio e, intanto, le anticipazioni delle prossime puntate del programma Mediaset rivelano che ci sarà spazio anche per la fatidica e attesa scelta finale di Roberta, la tronista di questa edizione che saluterà il pubblico rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dagli studi tv.