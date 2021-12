Isabella Ricci ha lasciato Uomini e donne con Fabio Mantovani. L'ex dama del dating show di Canale 5 in un'intervista ha commentato il suo percorso e ha lanciato qualche frecciatina ad alcuni protagonisti. Nel dettaglio, Isabella ha punzecchiato Ida Platano, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Secondo Ricci, alcuni di loro non cercherebbero l'amore ma solo visibilità.

La stoccata dell'ex dama

Dopo l'uscita di scena da Uomini e Donne, l'ex dama si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Scendendo nel dettaglio, Isabella ha ammesso di non essersi mai sentita accettata in studio da alcuni volti storici del programma di Maria De Filippi.

L'ex dama ha fatto sapere di essere riconoscente a Tina Cipollari, in quanto è sempre stata dalla sua parte. Al contrario, su Gianni Sperti ha un giudizio negativo: "Come opinionista ha lasciato molto a desiderare". La diretta interessata ha fatto presente che Sperti non ha mai dato un parere oggettivo su di lei e afferma che "dalla sua bocca uscivano solamente epiteti e frasi senza alcun senso logico". In merito al due di picche che Ida Platano ha ricevuto da Tavani, Isabella ha ritenuto che la "collega" sia una persona incoerente in quanto si è rifiutata di dare una chance all'uomo che diceva di amare. Su Gemma Galgani, Ricci ha sparato a zero: "Se è vera c'è da mettersi le mani nei capelli".

Infine, Isabella Ricci ha lanciato una stoccata a tutti coloro che l'hanno sempre attaccata senza un motivo reale: "Un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e rivisto".

Ricci voleva lasciare il programma

In merito alle continue discussioni che l'hanno vista protagonista a Uomini e Donne, Ricci ha confidato che si aspettava di ricevere delle scuse prima di lasciare il dating show.

Oggi, Isabella ha trovato l'amore nel programma con Fabio Mantovani, tuttavianon ha nascosto che avrebbe voluto abbandonare ugualmente il dating show. Scendendo nel dettaglio, Isabella ha raccontato di non avere gradito le dinamiche scaturite in studio: "Troppe litigate, troppe discussioni, troppe persone contro". L'ex dama ha sostenuto che prima di Fabio, non ha mai trovato un cavaliere interessante.

In un secondo momento, la donna si è ricreduta grazie a Fabio. Con l'ingresso di Mantovani, Isabella ha cominciato a dare meno peso alle litigate con Gianni Sperti, Tina Cipollari, Armando Incarnato e Gemma Galgani. Ricci è convinta che il suo percorso all'interno del programma sia stato ineccepibile. Secondo il suo pensiero, al contrario di alcuni che sarebbero a Uomini e Donne solamente per visibilità e lavoro anziché trovare l'amore, lei ha deciso di abbandonare lo studio nel momento in cui ha trovato in un cavaliere quello che desiderava.