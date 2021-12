Francesca Cipriani è un vero e proprio fiume in piena dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, intervistata da "Casa Chi", non si è fatta problemi a smascherare coppie e concorrenti di questa sesta edizione, ammettendo che la maggior parte di loro in questa edizione, seguirebbero dei copioni scritti e agirebbero con il solo scopo di riuscire ad avere delle clip nel corso delle puntate serali del programma Mediaset.

Il retroscena di Francesca sul GF Vip: l'ex inquilina smaschera i concorrenti

Nel dettaglio, Francesca Cipriani non si è fatta problemi a smascherare concorrenti e coppie protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip, che con lei hanno condiviso ben tre mesi di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia.

"La coppia che mi convince di meno è Soleil e Alex", ha ammesso l'ex opinionista dei salotti tv di Barbara d'Urso confermando che, secondo lei, tra di loro non vi era alcun tipo di sentimento.

Per quanto riguarda, invece, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Cipriani ha ammesso di non credere molto in questa relazione, dato che secondo lei l'ex tronista di Uomini e donne era davvero presa da Gianmaria Antinolfi.

'Non vedo nulla di vero', ammette Francesca parlando delle coppie del GF Vip

"Qui si cambia troppo velocemente partner", ha sentenziato Francesca aggiungendo però che lei durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha visto tante persone giocare ma l'amore è un'altra cosa.

"Non vedo nulla di vero. Quest'anno, al GF Vip, le persone giocano tanto", ha sottolineato ancora Francesca aggiungendo che i concorrenti avrebbero scambiato il reality show per il "gioco delle coppie" e tutti sarebbero alla ricerca del loro principe azzurro con cui poter avere delle clip in puntata.

Insomma Francesca non si è fatta problemi a smascherare le coppie e i protagonisti di questa sesta edizione del reality show, accusandoli di fare strategia e di essere interessati alle clip per avere spazio nel corso delle puntate di prima serata condotte da Alfonso Signorini.

L'attacco di Francesca Cipriani contro Soleil Sorge dopo il GF Vip

Una volta uscita dalla casa del GF Vip, Francesca non ha perso occasione neppure per puntare il dito contro Soleil Sorge, una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di questa sesta edizione.

"È molto aggressiva con i termini", ha ammesso Cipriani aggiungendo che non le piace affatto questo suo modo di fare, dato che spesse volte con le parole si possono ferire profondamente le persone come è avvenuto proprio all'interno della casa del GF Vip.