Ida Platano continua ad essere al centro della scena di Uomini e donne per le sue tormentate e intricate vicende sentimentali. In queste ultime ore, però, la dama amica di Gemma Galgani è tornata alla ribalta anche per delle dichiarazioni del tutto inaspettate sul conto di Riccardo Guarnieri, uno degli ex fidanzati storici di Ida, col quale ha vissuto dei momenti di grande amore e passione.

La dama di Uomini e donne, Ida Platano, torna a parlare del suo ex Riccardo Guarnieri

La dama Ida, intervistata dal magazine della trasmissione di Canale 5, ha avuto modo di parlare dei Natali più belli della sua vita e, uno di questi, è proprio quello che ha vissuto con Riccardo Guarnieri, il cavaliere che aveva fatto breccia nel suo cuore e col quale aveva intrapreso una relazione d'amore.

"Un altro Natale tra i più belli della mia vita è stato quando abbiamo fatto la vigilia in treno, io e Samuele, per arrivare la mattina del venticinque da Riccardo Guarnieri", ha ammesso Ida che è tornata così a parlare del cavaliere che ormai da un po' di tempo non fa più parte del parterre del trono over.

Il Natale di Ida con Riccardo: la dama lo ricorda ancora oggi

"Stavamo insieme da pochissimo, all'epoca. Sì, è stato uno dei Natali più belli...", ha ammesso Ida Platano anche con un pizzico di nostalgia nel raccontare quei giorni felici vissuti al fianco di Riccardo.

Insomma nonostante l'evolversi della situazione e la fine di questa relazione, Ida conserva ancora un ottimo ricordo dei momenti passati con Riccardo Guarnieri e in particolar modo di quel Natale che hanno vissuto insieme al piccolo Samuele.

La dama, intanto, porta avanti il suo percorso nello studio di Uomini e donne ed è reduce da un periodo decisamente non facile, durante il quale aveva addirittura pensato di lasciare la trasmissione di Canale 5.

L'addio tra Ida Platano e Diego a Uomini e donne

L'ex di Riccardo, infatti, aveva deciso di approfondire la conoscenza e la frequentazione con Diego Tavani, il cavaliere che aveva saputo far breccia nel suo cuore e col quale aveva pensato di uscire dal programma Mediaset.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente: Diego ha fatto un passo indietro in quanto deluso dall'atteggiamento di Ida che, subito dopo la scelta, ha preferito confrontarsi con Tina piuttosto che concentrarsi sulla loro relazione.

E così, Diego ha scelto di tornare a sedersi nel parterre del trono over, rifiutando la dama, fortemente delusa e amareggiata da questa situazione.

Riuscirà Ida a trovare una nuova anima gemella con cui poter pensare di uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.