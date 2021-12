Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad infiammare le discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e anche sui social. Mentre la moglie dell'attore, Delia Duran, ha scelto di tirarsi fuori da questa situazione ed ha comunicato la sua scelta di staccare la spina per un po', così da potersi isolare e stare in pace con se stessa, Alex nella casa di Cinecittà continua a viversi il suo rapporto con Sorge. Al tempo stesso, però, l'attore ha voluto fare delle nuove precisazioni su questa vicenda ed ha rispedito al mittente le accuse di chi sostiene che stia tradendo sua moglie.

Il rapporto tra Alex e Soleil infiamma la casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante le ultime settimane di permanenza nella casa del GF Vip, il rapporto tra Alex e Soleil è diventato sempre più stretto e intimo.

L'attore si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne e pochi giorni dopo anche la stessa Soleil non ha potuto nascondere il fatto che tra lei e Alex sia amore.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che, nonostante il clamore mediatico che hanno suscitato, non hanno portato i due gieffini a prendere le distanze l'uno dall'altro.

Alex Belli fa chiarezza sul suo rapporto con Soleil e Delia

In particolar modo Alex, nonostante fuori dalla casa ci sia una moglie che lo sta aspettando, ha scelto di andare avanti per la sua strada e quindi viversi questa esperienza come meglio crede.

Tuttavia, in queste ultime ore, l'attore ha voluto fare delle nuove precisazioni su quanto sta accadendo e su questa situazione che si è venuta a creare.

Parlando con Giacomo Urtis, Alex Belli ha ribadito il concetto che con Soleil Sorge non c'è stato nessun tradimento ai danni di sua moglie e che entrambi sono molto liberi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Viviamo in maniera libera', ammette Alex parlando di sua moglie Delia

"Il punto è che non c'è un vero tradimento", ha ammesso Alex aggiungendo che sia lui che Delia sono sempre stati molto limpidi fin dal primo momento in cui si sono conosciuti. Di conseguenza, Alex sostiene di non essere stato una delusione per sua moglie, dato che conosceva già questo aspetto "libertino" della sua personalità.

"Viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale", ha ammesso ancora Alex Belli nella casa del GF Vip.

"Delia capirà tutto, ne sono convinto di questo", ha proseguito ancora l'attore che tuttavia ha preferito non parlare di "coppia aperta", perché secondo lui il pubblico generalista che segue il Grande Fratello Vip, potrebbe non capire e lo prenderebbe per pazzo.

Delia capirà davvero il discorso di suo marito oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.