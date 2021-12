Probabilmente per evitare la diffusione di troppe anticipazioni, Maria De Filippi ha deciso di spiazzare il pubblico di Amici con un repentino cambio di regolamento. Al termine della registrazione dell'8 dicembre, si è saputo che ben due allievi hanno affrontato le loro sfide senza pubblico, ovvero con lo studio vuoto e davanti solo ai compagni di classe e ai giudici esterni che sono stati chiamati a valutarli. Non si sa ancora, dunque, se Nicol e Cristiano fanno ancora parte della scuola oppure se sono stati eliminati.

Aggiornamenti sull'ultima registrazione di Amici

Quando mancano due giorni alla messa in onda della tredicesima puntata di Amici, sul web ha cominciato a circolare un'interessante anticipazione. Tra le informazioni che sono trapelate dalla registrazione dell'8 dicembre, mancano quelle su due allievi che durante la settimana sono finiti a rischio eliminazione per il medesimo motivo: essersi classificati all'ultimo posto nella gara di categoria.

Chi ha assistito allo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 12, dunque, ha raccontato che solamente Mattia e Rea si sono sfidati con talenti esterni, riuscendo a batterli e a riprendere possesso della loro maglia da titolari.

Per quanto riguarda Nicol e Cristiano (anche loro in bilico per non aver brillato rispetto agli altri cantanti e ballerini), non si è saputo nulla, se non che le loro sfide sono avvenute a porte chiuse su espressa volontà della produzione.

Nessun eliminato dalla scuola di Amici

Come riportano alcuni blog nelle ultime ore, le sfide di Nicol e Cristiano ci sono state ma non si conoscono i verdetti perché sono avvenute in uno studio vuoto, ovvero senza pubblico.

La presentatrice di Amici, dunque, ha deciso di privare i curiosi di due importanti anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 12 dicembre, probabilmente per far sì che l'attenzione di tutti rimanga alta non sapendo cosa ne sarà della cantante e del ballerino fino all'ultimo momento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo meccanismo veniva adottato anche durante la fase serale della precedente edizione, quando Maria De Filippi comunicava ai ragazzi il nome dell'eliminato solamente alla fine delle riprese, quando tutti erano rientrati in casetta dopo il ballottaggio finale.

Se non dovessero trapelare ulteriori spoiler, gli esiti di queste due sfide saranno resi noti tra domenica e lunedì, quando andranno in onda due nuovi appuntamenti con il talent-show di Canale 5.

Le news sul prossimo speciale di Amici

La puntata di Amici che è stata registrata l'8 dicembre, non ha regalato "dolori" ai fan: nessun allievo, infatti, è stato eliminato (fatta eccezione per gli esiti delle sfide di Nicol e Cristiano che ancora non si conoscono) nel corso del tredicesimo speciale.

Mattia e Rea hanno battuto i loro sfidanti e sono tornati regolarmente nella scuola, mentre la ballerina Cosmary è stata sospesa dalla maestra Celentano dopo una coreografia sui tacchi.

Sabrina Ferilli ha giudicato la gara interna tra i cantanti: Luigi e Sissi primi a pari merito, Alex, Elena e Albe ultimi e quindi a rischio la prossima settimana.

Tra i tanti ospiti della puntata del 12 dicembre, anche Il Pagante (in duetto con la prof Lorella Cuccarini su un brano natalizio), Riccardo Marcuzzo (in arte Riki) e Marco Mengoni in promozione con i loro nuovi singoli.

Durante le riprese, è stato mostrato un bellissimo video sull'amicizia che hanno stretto Mattia e Christian: quest'ultimo non era presente in studio (ma in collegamento dalla casetta) in quanto fortemente influenzato e impossibilitato a ballare davanti alla commissione.