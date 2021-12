Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, ci informano che Nunzio avrà bisogno di un impiego e farà un colloquio per lavorare ai cantieri navali di Ferri. Nel frattempo, Roberto, che avrà necessità di nuovo personale nella sua azienda, chiederà a Boschi notizie su quanto scelto da suo figlio e rimarrà spiazzato, non essendo al corrente dei progetti del ragazzo e avrà un confronto con lui.

Un posto al sole, anticipazioni al 17/12: Nunzio vuole lavorare per Ferri, ma Franco non lo sa

Nunzio è rientrato a Napoli dopo essere stato avvertito da suo papà del ricovero in ospedale di Chiara. L'ex fidanzata del figlio di Boschi, infatti, ha fatto un incidente stradale in cui è morto suo padre e il suo ex compagno è tornato nel capoluogo campano per starle vicino. Dopo avere lasciato la Sicilia e avere deciso di stabilirsi in pianta stabile a Posillipo, Cammarota avrà bisogno di un lavoro per mantenersi. Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, il figlio di Franco farà un colloquio per lavorare ai cantieri di Ferri e Franco non sarà al corrente della cosa.

Un posto al sole, trame al 17/12: Ferri chiede a Franco se Nunzio vuole accettare l'impiego ai cantieri

Franco, infatti, non apprenderà la notizia direttamente da suo figlio, ma da Roberto Ferri. Infatti, nelle prossime puntate di Un posto al sole, l'imprenditore incrocerà il marito di Angela e verrà a conoscenza dei progetti di Nunzio direttamente dal papà di Filippo.

Roberto chiederà al marito di Angela cosa ha deciso di fare suo figlio riguardo il colloquio ai cantieri e, a quel punto, essendo ignaro di tutto, il genero di Renato rimarrà spiazzato. Prontamente, però, Boschi dirà all'imprenditore che Nunzio sarebbe più orientato verso la ristorazione o un impiego negli alberghi. A quel punto, l'ex marito di Marina ribadirà la sua premura nel trovare nuovo personale il più presto possibile.

Un posto al sole, episodi al 17/12: Franco si confronta con Nunzio riguardo il lavoro ai cantieri di Ferri

Una volta rientrato a casa, Franco chiederà delucidazioni a suo figlio. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 13 al 17 dicembre, infatti, durante il confronto fra padre e figlio, Boschi scoprirà che Nunzio sarà sempre più deciso a presentarsi da Roberto Ferri per lavorare ai cantieri. Il marito di Angela darà raccomandazioni al ragazzo e gli consiglierà di non essere troppo avventato nelle scelte, ma Cammarota andrà avanti per la sua strada. Il figlio di Franco, infatti, andrà ai cantieri e verrà accolto con entusiasmo da Ferri. Non resta che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire se il nuovo dipendente dell'azienda di Roberto sarà all'altezza del nuovo impiego.