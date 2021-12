Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel periodo natalizio dal 20 al 24 dicembre su Rai 3, ci saranno importanti sviluppi in merito al triangolo che vede coinvolti Alberto, Clara e Patrizio. Quest'ultimo, dopo essere stato lasciato dalla sua amata, affronterà a muso duro l'avvocato Palladini, convinto del fatto che ci sia lui dietro la decisione della giovane Curcio. In seguito a questo "spiacevole" confronto, entrambi prenderanno piena consapevolezza dell'accaduto e penseranno a come affrontarlo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Patrizio contro Alberto

Dopo essere stato lasciato da Clara (Imma Pirone), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) inizierà a rimuginare sull'accaduto e cercherà di comprendere le motivazioni dell'accaduto. Il giovane chef si convincerà del fatto che dietro la decisione della ragazza ci sia sicuramente Alberto (Maurizio Aiello) e irromperà quindi a casa dell'uomo. L'avvocato, ovviamente, non sarà affatto felice di tale "visita" e sbatterà la porta in faccia al giovane Giordano, ormai fuori di sé dalla rabbia. In seguito, Palladini elaborerà quanto accaduto e, il suo nervosismo per l'aggressione, lascerà il posto alla soddisfazione per aver sconfitto il suo rivale.

Un posto al sole, trame 20-24 dicembre: Alberto torna da Clara

Ora che il "ragazzino" è fuori dai giochi, Alberto si convincerà del fatto di poter facilmente tornare nuovamente con Clara. Illudendosi di poter convincere la sua ex, Palladini si recherà, quindi, sul posto di lavoro della sua ex e le chiederà di rimettersi con lui.

La reazione della giovane Curcio però sarà diversa da quella che si sarebbe aspettato. La donna infatti lo respingerà in malo modo, chiarendogli, in modo netto, che mai sarebbe tornata con lui. Per Alberto sarà un brutto colpo, ma l'uomo lo incasserà conscio del fatto di poterci riprovare non appena si saranno calmate le acque.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 dicembre: Patrizio vuole stare da solo a Natale

Dopo aver parlato con suo padre Raffaele (Patrizio Rispo), Patrizio capirà che Alberto non c'entra nulla con la decisione di Clara, mentre ad averlo "pugnalato" alle spalle sono stati proprio i suoi genitori. Il giovane chef deciderà quindi di chiudersi in se stesso e boicottare il classico cenone di Natale, per starsene da solo al Vulcano. A nulla varranno le parole accorate di Viola (Ilenia Lazzarin) e Diego (Francesco Vitiello), il ragazzo metterà il muso e sembrerà deciso a rovinare la viglia di Natale a cui suo padre tiene tanto. Tutto sembrerà volgere per il peggio insomma, ma un miracolo d Natale potrebbe rimettere tutto in discussione.