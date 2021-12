Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a essere rovente e, nel corso delle ultime ore, Katia Ricciarelli è apparsa nuovamente furiosa. La cantante lirica assieme alla showgirl Carmen Russo ha preso in mano le redini delle prove del nuovo show natalizio che i concorrenti porteranno in scena nel corso della puntata serale del 20 dicembre in onda su Canale 5. Tuttavia, alcune ingerenze da parte di Carmen, hanno portato Katia a perdere il controllo della situazione.

Nuova discussione nella casa del GF Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Nel dettaglio, durante la mattinata i concorrenti del GF Vip si sono riuniti in salotto per fare le prove di questo spettacolo natalizio che avranno modo di mostrare al pubblico nel corso della prossima puntata serale di lunedì 20 dicembre, in programma come sempre dalle ore 21:30 circa.

Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno preso in mano le file di questo spettacolo, dedicandosi alle prove di canto e ballo. Tuttavia, nel corso della mattinata la cantante lirica non ha gradito alcune ingerenze da parte della showgirl e ballerina, che si sarebbe intromessa un po' troppo durante le prove di canto.

La nuova sfuriata di Katia Ricciarelli contro Carmen: ecco perché

Sta di fatto che, l'ex moglie di Pippo Baudo è apparsa a dir poco furiosa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, al punto da perdere le staffe. "Non interferiamo sempre", ha sbottato e urlato Katia verso Carmen, chiedendole quindi di non intromettersi sempre nelle prove di canto, dato che lei non ha mai proferito parola sulle prove del balletto.

Insomma un clima decisamente teso tra le due inquiline di questa sesta edizione che, già nelle scorse settimane, avevano avuto modo di discutere.

Anche Valeria Marini polemica con Carmen Russo per le prove dello spettacolo natalizio del GF Vip 6

Ma Katia non è stata l'unica a muovere delle critiche nei confronti di Carmen Russo per le prove del balletto che dovranno mettere in scena lunedì sera durante la diretta del GF Vip.

Nel corso del pomeriggio, infatti, anche Valeria Marini si è lamentata nei confronti della showgirl per alcune scelte che ha fatto legate alla posizione del "corpo di ballo".

Il motivo? Valeria Marini è stata posizionata in seconda fila e questa decisione di Carmen proprio non le è piaciuta, ammettendo di sentirsi quasi a disagio dato che ha sempre avuto ruoli di spicco in tutti gli spettacoli che l'hanno vista protagonista.

Insomma un clima decisamente "polemico" per i concorrenti, che questo lunedì sera dovranno mettere in scena questo atteso show natalizio.