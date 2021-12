Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio 2022, verrà approfondito il tema della crisi del pastificio Rosato.

La fuga di notizie in merito all’uso di grano non italiano, metterà l’azienda in forte difficoltà e Fabrizio cercherà di limitare i danni, mentre Marina si metterà alla ricerca del colpevole della soffiata. Quest’ultima, a quanto pare, si convincerà di avere individuato in Lara la sabotatrice, ma la verità potrebbe risultare molto più sorprendente di così.

Un posto al sole, puntate gennaio: Roberto e Lara nuovo coppia

Nelle prossime puntate di Upas, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara Martinelli (Chiara Conti) troveranno una sintonia sempre crescente, che andrà ben oltre all'ambito puramente professionale. Mentre questa nuova coppia si godrà la sua nuova intesa, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) si troveranno a dover affrontare l’ennesima crisi per il pastificio. La fuga di notizie metterà, infatti, in ginocchio l’azienda e, mentre Rosato cercherà una strategia per limitare i danni, sua moglie si impegnerà per trovare il colpevole di questo sabotaggio.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 14 gennaio: Marina sospetta di Lara

Marina si convincerà del fatto che la responsabile della soffiata sia Lara. Del resto la donna, infliggendo un danno al pastificio, potrebbe avere ottenuto l’ammirazione di Roberto senza contare che Martinelli ha mostrato in più occasioni di non avere scrupoli negli affari.

Marina inizierà quindi ad indagare per mettere assieme tutte le tessere del puzzle. L’imprenditrice sembrerà avere raccolto diversi elementi che dimostrano la colpevolezza della collaboratrice di Ferri e si preparerà a vendicarsi, tuttavia la cose potrebbero essere molto diverse da come sembrano.

Upas, trame 10-14 gennaio: il vero colpevole del sabotaggio

Le anticipazioni rivelano che in merito al colpevole potrebbe esserci un colpo di scena: eliminando Marina, che ha indagato, restano in piedi le ipotesi Ferri e Lara. Pare proprio però che quest’ultima possa risultare sorprendentemente innocente, quindi chi potrebbe essere stato? Roberto potrebbe essere il misterioso sabotatore ma l’uomo, dopo aver rovinato già una volta Fabrizio, non è sembrato più interessato a infierire su un rivale non ritenuto alla sua altezza, tuttavia c’è un altro dettaglio molto più interessante che allontanerebbe i sospetti da lui.

Le anticipazioni rivelano infatti che Fabrizio, ad un certo punto deciderà di essere sincero e che dovrà fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte.

Difficile capire cosa possano significare tali parole. Una tale affermazione però implica che Rosato abbia delle colpe: che sia stato quindi un suo fidato collaboratore a tradirlo o che addirittura lui stesso potrebbe essersi autosabotato in un uno slancio di onestà? Ovviamente potrebbe anche essere introdotto un nuovo villain che finora non si è visto. Difficile capire quale sia la verità, ma tale storyline promette ancora diverse sorpres