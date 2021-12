La serie tv di origine turca Love is in the air (conosciuta nella terra natale con il nome di Sen Çal Kapımı) sta riscuotendo un successo incredibile e continuerà a non deludere i telespettatori con tante novità anche durante il nuovo anno, dopo aver fatto compagnia al pubblico anche durante le festività natalizie. Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 7 gennaio 2022 Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dopo essersi sentito particolarmente a disagio con Eda Yildiz (Hande Erçel) a causa dell'attrazione fisica che provano reciprocamente, cercherà di consolidare il legame con la figlia Kiraz (Maya Başol), che ha da poco deciso di riconoscere.

Sfortunatamente ogni tentativo sarà un insuccesso e per tale ragione, e per non fallire ancora, Serkan si rivolgerà a una sua vecchia conoscenza chiamata Hulya, di professione pedagogista, la cui presenza nella sua vita creerà dei malintesi sin da subito.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 7 gennaio: Serkan ed Eda fanno fatica a resistere alla forte attrazione, Kiraz passa del tempo con il padre

I telespettatori di Love is in the air, nella centosettantaduesima puntata che occuperà la rete ammiraglia Mediaset venerdì 7 gennaio, assisteranno a un riavvicinamento tra i due protagonisti Serkan ed Eda. Gli spoiler raccontano che i'imprenditore e l’architetto paesaggista quando passeranno ancora del tempo insieme, all’insaputa di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Doğan), inizieranno a fare fatica a resistere alla forte attrazione che proveranno l’uno per l’altra.

Nel contempo Bolat, mentre cercherà di frenarsi con Eda, farà il possibile per rafforzare il suo rapporto con la figlia Kiraz, senza riuscire purtroppo nel suo intento, visto che l'impresa si rivelerà essere più difficile del previsto.

Bolat chiede aiuto alla pedagogista Hulya, Eda pedina Bolat e fraintende la situazione

Serkan, dopo aver cercato inutilmente di farsi dare un nuovo consiglio dal suo fidato amico Engin (Anıl İlter), si metterà in contatto con Hulya, una sua ex compagna di universitaria diventata una pedagogista molto conosciuta, che gli dirà quale atteggiamento assumere per crescere la figlia.

Successivamente Eda, non fidandosi dell’istinto paterno di Serkan, sceglierà di pedinarlo e in un primo momento fraintenderà la situazione in merito al ruolo di Hulya. L’architetta paesaggista farà una scenata di gelosia al padre della figlia?