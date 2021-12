C'è grande attesa per il ritorno di Amici in televisione. La prima registrazione del talent show di Maria De Filippi dopo la pausa natalizia è prevista per martedì 4 gennaio. Nell'ultima puntata domenicale andata in onda su Canale 5, Rea e Nicol erano arrivate ultime nella classifica di Fedez e, pertanto, nel prossimo appuntamento le due cantanti andranno in sfida. Inoltre, anche Carola era arrivata ultima nella gara dei ballerini trasmessa sul piccolo schermo nel pomeridiano e, quindi, anche l'allieva di Alessandra Celentano dovrà affrontare uno sfidante che arriverà dall'esterno.

C'è anche attesa per rivedere Mattia e Christian, assenti nelle ultime riprese e anche per scoprire se Cosmary riuscirà a rimanere nella scuola.

Amici, prossima puntata: Rea e Nicol in sfida

Rea e Nicol non hanno avuto dei giorni facili all'interno della scuola di Amici. Infatti, le due cantanti sono rimaste deluse a causa della loro ultima esibizione in studio. Fedez è stato chiamato a giudicare gli allievi del talent e, quando ha stilato la sua classifica personale degli studenti ha dato voti bassi a Rea e Nicol che, pertanto dovranno affrontare una sfida. Martedì 4 gennaio è confermata la nuova registrazione della puntata del programma di Canale 5 e, in quell'occasione, le due cantanti saranno chiamate sul palco per scontrarsi con due persone che arriveranno dall'esterno.

Amici, riprese 4 gennaio: Carola in sfida, Cosmary in bilico

Nella registrazione della prossima puntata di Amici, inoltre, ci sarà spazio anche per due ballerine della scuola di Maria De Filippi. Infatti, durante uno degli ultimi pomeridiani trasmessi sul piccolo schermo, Carola aveva fatto una gara di ballo, nella quale aveva preso il voto più basso e, pertanto, dovrà sostenere una sfida per potere continuare ad avere un banco nella scuola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosmary, invece, dovrà riuscire a fare cambiare idea alla maestra Alessandra Celentano che le ha sospeso la maglia e dovrà tentare di convincerla a permetterle di rimanere nella scuola.

Amici, anticipazioni prossima puntata: attesa per rivedere Mattia e Christian

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 19 dicembre, Mattia e Christian non erano presenti, pertanto, c'è grande attesa per rivedere i due alunni della scuola di Canale 5.

Nel corso del nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, inoltre, non mancheranno le esibizioni di cantanti e ballerini e, come di consueto, saranno presenti in studio ospiti e giudici che valuteranno gli studenti. Non resta che attendere la prossima puntata del programma, per scoprire come andranno le sfide degli allievi.