Come da tradizione, in concomitanza delle feste natalizie e l'arrivo del nuovo anno, sono previste diverse sorprese ad Un posto al sole.

Anche quest'anno, tale consuetudine verrà rispettata tra addii, rientri e nuovi ingressi. A capodanno dello scorso anno, nello speciale doppio episodio del 1º gennaio, ci fu il controverso "addio" di Marina Giordano, a cui fecero seguito quelli di Alex e di Angela.

Quest'anno invece sono stati annunciati, in concomitanza del Natale, i rientri di Viola, Arianna e Otello oltre all'arrivo di un nuovo personaggio misterioso femminile legato a Riccardo Crovi.

Non è tutto però, perché nel 2022 dovrebbe rientrare anche Arianna Landi. A tali ingressi però dovrebbero corrispondere anche gli addii di due volti storici della soap.

Un posto al sole, anticipazioni: due protagonisti pronti a dire addio

Due personaggi del cast fisso di Upas sarebbero pronti a salutare la soap. Come in molti altri casi, facile pensare che siano degli arrivederci più che degli addii definitivi, ma quali sono i protagonisti coinvolti? Purtroppo non ci sono molti indizi ma si può sicuramente provare ad azzardare qualche teoria. Uno dei due dovrebbe essere Vittorio Del Bue (Alessandro Amato D'Auria) che, a breve, dovrebbe partire per un lungo viaggio in giro per l' Europa. Quello della partenza sembra, a tutti gli effetti, un espediente narrativo per allontanare Vicky Beef, inoltre il misterioso post di "addio" del giovane attore che gli presta il volto sembrerebbe confermare questa ipotesi.

Quanto all'altro nome, risulta davvero impossibile capire chi possa essere, tutto dipenderà dallo svolgimento delle storyline attualmente in corso.

Upas: tornano Viola, Eugenio, Arianna e Otello

In occasione delle festività natalizie, faranno ritorno Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). La notizia sembrerebbe ufficiale, inoltre la conferma è stata data dallo stesso Raffaele (Patrizio Rispo) che ha annunciato che la coppia sarebbe stata presente al cenone del 24 dicembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Resta da capire se la loro sarà una comparsata veloce o se la loro presenza farà da apripista ad un ritorno, da protagonisti, nelle trame del 2022. Discorso simile anche per Otello Testa (Lucio Allocca) che ricomparirà, in occasione del Natale, senza però Teresina al suo fianco. L'uomo dovrebbe, però, limitarsi a un breve apparizione in veste di "saggio" che dispenserà consigli a Silvia (Luisa Amatucci) in questo difficile momento che la donna sta vivendo.

Un posto al sole: il ritorno di Arianna e l'arrivo di una new entry misteriosa

Nei prossimi episodi di Upas, torneranno i vigli Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) e Luigi Cotugno (Walter Melchionda), ma le novità non finiscono qui. Presto infatti dovrebbe fare il suo ingresso un nuovo misterioso personaggio femminile che sarà legato, in qualche modo a Riccardo (Mauro Racanati).

Infine è stato annunciato anche il ritorno di Arianna Landi, che dovrebbe però fare la sua comparsa solo nel 2022. Resta da capire in che modo gli sceneggiatori giustificheranno il suo rientro senza lo storico compagno Andrea al suo fianco.