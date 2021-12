Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di mercoledì 22 dicembre raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni) rischierà di trascorrere il Natale in solitudine, quindi Beatrice (Caterina Bortone) proporrà al cognato di passarlo assieme. Dora (Mariavittoria Cozzella), invece, vorrebbe invitare Nino (Luca Grispini) alla cena di Vigilia, mentre in atelier proseguirà la raccolta dei doni pregiati per la riffa di beneficenza.

Nel frattempo Ezio (Massimo Poggio) chiederà aiuto a Gloria (Lara Komar) così da poter convolare a nozze con Veronica..

Beatrice propone a Vittorio di trascorrere il Natale assieme

Gli spoiler della soap opera nostrana per l'episodio di mercoledì 22 dicembre anticipano che Vittorio temerà di trascorrere il Natale da solo ma Beatrice, la quale vuole molto bene al cognato, gli proporrà di passare assieme tale giorno festivo.

Dora, intanto, parrà sempre più invogliata a fare il primo passo con Nino, sperando che il giovane seminarista possa finalmente accorgersi di lei. A tal proposito, la Venere del Paradiso vorrebbe invitare il ragazzo alla cena di Vigilia, sebbene nutrirà il profondo timore di fare il passo più lungo della gamba.

La giovane Vianello, quindi, chiederà consiglio al capo magazziniere Armando su come comportarsi con Nino.

La riffa a scopo benefico sarà organizzata per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata n° 73 della sesta stagione, rivelano che proseguirà la raccolta di oggetti pregiati che costituiranno la lista dei premi per la riffa che si terrà nel grande magazzino a Natale.

Tale evento a scopo benefico, organizzato da Vittorio e al quale hanno già contribuito la contessa Adelaide e il commendatore Umberto, sarà organizzato per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio.

Ezio comunicherà a Gloria di aver bisogno della sua collaborazione per poter sposare Veronica

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di mercoledì 22 dicembre riportano che Ezio non abbandonerà l'idea di chiedere la mano a Veronica, sebbene il signor Colombo saprà perfettamente che per sposare Zanatta avrà prima bisogno di archiviare il matrimonio con Gloria.

Teresio, quindi, comunicherà a Moreau di aver bisogno della sua collaborazione e più specificatamente del certificato di morte che attesti la sua dipartita.

Entrandone in possesso, difatti, Ezio risulterebbe tecnicamente 'vedovo' agli occhi della Legge e potrebbe finalmente convolare a nozze con Veronica.