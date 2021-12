Riccardo ha suscitato, sin da subito, la curiosità degli spettatori di Un posto al sole e, il fatto che Ornella Bruni fosse convinta che l'affascinante dottore nascondesse qualcosa, non ha fatto che alimentare questo dubbio. A quanto pare c'è la conferma ufficiosa che Crovi nasconda, effettivamente, qualcosa o, per l'esattezza, qualcuna. Al momento si sa che il personaggio legato a Riccardo dovrebbe essere di genere femminile ma non si sa, invece, nulla sulla sua età e, soprattutto, sul rapporto che la lega all'uomo.

Un posto al sole, trame dicembre: il segreto che nasconde Riccardo Crovi

Molti fan di Upas, hanno ipotizzato che Riccardo (Mauro Racanati) potesse nascondere qualcosa. Tale teoria è stata poi, parzialmente, confermata dai dubbi della dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) e dalla misteriosa telefonata ricevuta da Crovi. In quell'episodio l'uomo, visibilmente imbarazzato, evitò di rispondere a una chiamata insospettendo anche Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ebbene ora c'è la conferma che il dottore, effettivamente, nasconde qualcosa e che tutto ciò verrà svelato, nei prossimi episodi. Ma di cosa si tratta esattamente?

Un posto al sole, spoiler 2022: nella vita di Riccardo c'è qualcun'altra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, dovrebbe fare la sua comparsa un nuovo misterioso personaggio femminile legato a Riccardo.

Purtroppo non ci sono altre informazioni a riguardo. Si tratta forse di una moglie come ipotizzato da molti? O di qualcos'altro? Va detto che non ci sono indizi sull'età di questa nuova protagonista che potrebbe essere anche una bambina così come una persona anziana. Mamma? Figlia? Sorella? Difficile davvero capire chi possa essere questo misterioso personaggio ma la sensazione è che il "segreto" che nasconde il dottor Crovi non lo farà passare tra i cattivi, ma aggiungerà solo un po' di brio alla sua storia e alla sua relazione con Rossella.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 dicembre: Rossella vuole che Michele parta per Milano

In attesa di scoprire cosa nasconde Riccardo, Rossella avrà anche altri problemi da affrontare. Nei prossimi episodi la ragazza scoprirà, infatti, che suo padre ha ricevuto un'importante offerta di lavoro da Milano. Michele (Alberto Rossi) però sembrerà non essere intenzionato ad accettare, ma questo non farà affatto piacere a sua figlia.

La giovane dottoressa Graziani penserà, infatti, che l'uomo non voglia accettare solo per non darle un'altra delusione. Ross però proverà a convincerlo ad accettare la proposta di lavoro ed inoltre, anche lei, riceverà un piacevole invito anche se di tutt'altro genere.