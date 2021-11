Alessandro Amato D'Auria, noto ai fan di Un posto al sole come Vittorio Del Bue, ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale Instagram, cinque immagini apparentemente scollegate tra loro. Le foto sono, inoltre, accompagnate da un testo che ha fatto preoccupare, non poco, i fan. Il post risulta alquanto criptico e molti suoi sostenitori hanno chiesto al giovane attore se stesse bene. Altri invece hanno ipotizzato che questo messaggio potesse preannunciare un addio di Amato D'Auria alla serie, ma quanto c'è di vero?

Amato D'Auria pubblica delle immagini misteriose

Alessandro Amato D'Auria è poco attivo sui social e, molto raramente, pubblica contenuti riguardanti il ​​suo privato, che custodisce gelosamente. Venerdì 12 novembre l'attore, però, ha pubblicato alcune immagini che hanno acceso la curiosità dei fan. Nella prima foto si nota una cornice che racchiude uno scatto di Filippo Sartori, nella seconda si vede il giovane attore in versione bambino, la terza mostra invece il torso di un pupazzetto di legno, nella quarta sono visibili i tornelli rai che segnano l'uscita dagli studi in data 11 novembre, mentre nell'ultima si vede il giovane artista con un aspetto totalmente inedito. L'ultima foto risulta sicuramente la più interessante e mostra l'attore che interpreta Vittorio, con un nuovo taglio rasato.

Nel testo del post, Amato ha lasciato tre semplici parole: "Ciao, ciao, grazie". Ma cosa significa tutto ciò?

Un posto al sole, la spiegazione del post

Dinanzi a tale post i fan sono rimasti sbigottiti, questi sono alcuni dei loro commenti: "Ma la foto di Filippo a che pro? e ancora "Se ne va Vittorio? - "Spiegati meglio", - "Tutto bene?" Non è mancato anche il messaggio della sua amica e collega Antonella Prisco che gli ha ricordato di volergli bene.

Molti però hanno chiesto delucidazioni e hanno sottolineato di non avere capito il senso del suo messaggio. La spiegazione, però, che qualcuno pare avere intuito, sembrerebbe davvero semplice. A quanto pare il saluto dell'attore non sarebbe riferito ad Un posto al sole, ma bensì ai suoi capelli lunghi e ricci o, più in generale, a una parte della sua giovinezza che è andata via col nuovo taglio.

Va detto che tale spiegazione però non chiarisce del tutto l'intero contenuto del post che appare alquanto nebuloso e confusionario. In ogni caso solo Amato potrà chiarire cosa voleva realmente dire.

Un posto al sole, il futuro di Vittorio

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Vittorio risulta impegnato in una complessa relazione con Speranza Altieri (Mariasole Di Maio). Il rapporto tra i due procede tra alti e bassi, ma la breve visita in città del papà della ragazza Espedito Altieri (Antonio Conte) potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire la narrazione a nuovi esilaranti intrecci.