Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 13 al 17 dicembre, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nunzio scoprirà la verità sulla dinamica dell'incidente in cui rimase vittima Giancarlo Petrone. Rossella farà fatica ad accettare la calma apparente tra i suoi genitori. Clara dopo un duro confronto con Ornella si ritroverà a riflettere sui suoi reali sentimenti e prenderà una sofferta decisione. Vittorio farà di tutto per liberarsi di Speranza ma otterrà l'effetto contrario.

La reazione di Nunzio

Nunzio scoprirà con stupore che la notte in cui perse la vita Giancarlo c'era Chiara alla guida e non suo padre. Silvia e sua figlia invece scopriranno che Michele ha ricevuto un'offerta di lavoro che potrebbe allontanarlo da Napoli. Dopo questa scoperta i due ex coniugi si riavvicineranno ma il loro comportamento provocherà parecchio fastidio in Rossella, insofferente di fronte al clima di calma apparente che si respirerà in casa. Vittorio intanto dopo aver cercato in tutti i modi di istruire Samuel su come corteggiare Speranza, deciderà di fare di testa sua e di passare all'azione pur di allontanare la ragazza da sé.

La crisi di Chiara Petrone

Dopo aver ascoltato i consigli di Boschi e suo figlio, Chiara si convincerà nel seguirli ma un nuovo evento del tutto inaspettato la getterà nuovamente nel panico e le causerà un'ulteriore crisi interiore.

Patrizio invece infastidito dalle continue intromissioni di Alberto Palladini e dal suo comportamento provocatorio, finirà per rivelare a suo padre i suoi progetti futuri in merito alla sua relazione con Clara. Raffaele reagirà in maniera piuttosto negativa di fronte alle dichiarazioni di suo figlio. Vittorio continuerà a mettere in atto il suo piano con la giovane Altieri nonostante lo scetticismo di chi lo circonda.

Clara di fronte alla proposta di Patrizio di andare a vivere insieme si mostrerà parecchio insicura. La giovane mamma infatti verrà assalita da molti dubbi e perplessità sul da farsi anche a causa dei contrasti tra il suo compagno e i suoi genitori. Per Chiara arriverà un momento di serenità mentre Nunzio farà una rivelazione a suo padre che lo lascerà senza parole.

Alberto contro Clara

Tra Clara e Alberto ci sarà un duro scontro a causa della decisione della donna di voler andare a vivere con Patrizio. Dopo la discussione con Palladini, la donna avrà un aspro confronto anche con Ornella al termine del quale si ritroverà a riflettere sui suoi reali sentimenti e sulla sua difficile posizione. Michele intanto rifiuterà il lavoro a Milano ma la sua scelta non piacerà a sua figlia. Vittorio Del Bue passerà all'azione con l'ignara Speranza sperando di allontanarla da lui. Clara dopo una lunga riflessione prenderà una sofferta decisione in merito al suo rapporto con il giovane Giordano. Rossella intanto farà di tutto per convincere suo padre ad accettare la proposta di lavoro a Milano e poco dopo anche lei riceverà un piacevole invito. Il piano di Vittorio invece sembrerà essere destinato a fallire, la giovane Altieri infatti si avvicinerà sempre più a lui stupita dal suo inconsueto comportamento.