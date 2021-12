Diverse novità caratterizzeranno le trame de Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate previste dal 13 al 17 dicembre su Rai 1.

Le trame dello sceneggiato svelano che Vittorio Conti troverà uno stratagemma per riunire la famiglia Amato, distante a causa di Giuseppe. Armando, invece, scoprirà che Nino è entrato in crisi spirituale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate dal 13 al 17 dicembre: Vittorio riesce a riappacificare la famiglia Amato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse dal 13 al 17 dicembre sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei particolari, Agnese deciderà di aprirsi con Vittorio, confidandogli che Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania e per questo ha lasciato Milano. Il direttor Conti, a questo punto, cercherà di convincere la sarta a raccontare la verità ai figli. Per questo motivo, l'uomo studierà un modo per riappacificare la famiglia Amato.

Il marito di Marta, infatti, inviterà Tina a casa sua per una cena in modo da lasciare Salvatore da solo con sua madre in quanto spera in una loro riappacificazione. Alla fine, Agnese e suo figlio riusciranno finalmente a chiarirsi, tanto che quest'ultimo ritornerà a vivere a casa.

Chiaritasi con Salvo, la signora Amato informerà tutta la verità anche Tina, che deciderà di restare al suo fianco dopo aver rimandato l'operazione alle corde vocali.

Armando informa Saverio che Nino è entrato in crisi vocazionale

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse nella settimana di metà dicembre sui teleschermi italiani, Dora e Armando noteranno che Nino ha iniziato a comportarsi in modo strano.

Ferraris, infatti, apparirà molto preoccupato per il seminarista.

Dall'altro canto, la venere rimarrà molto turbata quando leggerà il bigliettino scritto da quest'ultimo. Il capo-magazziniere, a questo punto, chiederà spiegazioni al giovane aiutante: 'amante di Agnese informerà Don Saverio che Nino è entrato in crisi vocazionale.

Irene, invece, consiglierà a Dora di sfruttare la confusione del ragazzo per corteggiarlo.

Gemma apre il suo cuore a Marco

Gemma aprirà il suo cuore a Marco, svelandogli un particolare della sua vita che lo sconvolgerà. Più tardi, la giovane Zanatta troverà una sorpresa nel suo armadietto al grande magazzino, che le ricorderà quando preparava il presepe in compagnia di suo padre, nel frattempo deceduto.

Infine Salvatore e Armando avranno un civile confronto, nel quale quest'ultimo confesserà cosa prova realmente per Agnese.