L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 13 al 17 dicembre 2021 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Agnese, la quale deciderà di prendere in mano le redini della sua vita e parlerà apertamente con i suoi figli, svelando loro tutte le bugie di Giuseppe. Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi, che prenderà una decisione importante in merito alle indagini legate alla morte di suo padre Achille.

Agnese confessa la verità sul marito Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 17 dicembre 2021, rivelano che dopo l'inaspettato e improvviso malore che l'ha colpita, Agnese si rimetterà in sesto e piano piano tornerà alla sua vita di sempre.

La donna, però, deciderà di liberarsi del peso che porta legato alla delicata situazione che sta vivendo con suo marito Giuseppe e, per prima cosa, deciderà di confessare tutta la verità a Vittorio Conti.

Agnese, però, deciderà di affrontare questa delicata e spinosa situazione anche con i suoi figli e quindi coglierà la palla al balzo per metterli al corrente della verità dei fatti.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Salvatore Tina verranno messi al corrente delle bugie che Giuseppe ha raccontato nel corso di questo periodo.

Tina e Giuseppe scoprono la verità sul padre

I due, quindi, scopriranno la verità sulla vita parallela del loro papà e sul fatto che l'uomo ha intrapreso una relazione con un'altra donna.

Un vero e proprio choc per i due giovani ragazzi che, a quel punto, si stringeranno ancora di più intorno ad Agnese, capendo che è lei quella maggiormente provata da tutta questa situazione.

La situazione in casa Amato, quindi, andrà incontro ad una fase di riassestamento e questo permetterà anche ad Armando di prendere in mano le redini della situazione e di far chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti di Agnese.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 13 al 17 dicembre, infatti, rivelano che il capo-magazziniere andrà a parlare con Salvatore e potrà finalmente confessargli di provare dei sentimenti autentici nei confronti della sua mamma.

Flora non denuncia i Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso 6 al 17 dicembre

Occhi puntati anche su Flora Ravasi. In queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, la stilista prenderà una decisione importante legata alle indagini sulla morte di suo padre Achille.

Se in un primo momento Flora apparirà forte e decisa ad andare avanti e scoprire tutta la verità sui motivi del decesso di suo padre, successivamente cambierà idea.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 17 dicembre, rivelano che Flora deciderà di non proseguire la sua guerra contro i Guarnieri, motivo per il quale accetterà anche di non sporgere più denuncia e quindi di evitare ulteriori lotte.