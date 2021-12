Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato completamente realizzato nel golfo di Posillipo rivelano che il riavvicinamento tra Silvia e Michele Saviani desterà il malcontento della loro figlia Rossella. Clara, invece, non saprà se andare a convivere con il fidanzato Patrizio.

Un posto al sole, puntate 13-17 dicembre: torna il sereno tra Silvia e Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, tutta l'attenzione sarà catalizzata dai problemi coniugali tra Silvia e Michele.

Come abbiamo visto, la coppia aveva deciso di separarsi dopo il tradimento con Giancarlo. Il giornalista, infatti, aveva lasciato libera la moglie di rifarsi una vita dopo aver spiato un incontro il suo amante.

Ma ben presto ci sarà un importante colpo di scena nel loro travagliato rapporto. Michele e Silvia, infatti, si riavvicineranno. Per questa ragione, il clima in casa Saviani diventerà molto sereno dopo che i coniugi decideranno di rimettere tutto nuovamente in discussione.

Rossella contrariata dalla ritrovata armonia dei genitori

Nelle nuove puntate di Upas, trasmesse dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, l'avvicinamento tra Silvia e Michele desterà i malumori di un personaggio.

Rossella, infatti, apparirà piuttosto contrariata dalla loro ritrovata armonia dopo che aveva prospettato al padre di trasferirsi a Milano, lasciando l'appartamento a sua madre.

Inoltre, si tornerà a parlare delle vicende amorose di Vittorio interpretato dall'attore Alessandro Amato D'Auria. Il giovane Del Bue, infatti, continuerà ad mettere in atto il suo piano per far disinnamorare Speranza.

A tal proposito, il figlio di Guido cercherà di far intendere alla nipote di Mariella di non voler avere una relazione con lei.

Clara non sa se andare a convivere con Patrizio

Patrizio diventerà sempre più esigente dopo aver proposto alla fidanzata di passare il Natale insieme. Il fratello di Diego, infatti, avrà intenzione di iniziare una convivenza con la madre di Federico.

Per questo motivo, la donna sarà costretta a scegliere se accettare oppure se rifiutare la proposta di Patrizio di trasferirsi in casa sua.

Ma la giovane Curcio apparirà molto combattuta visto che è un passo che coinvolgerà non solo lei ma anche suo figlio Federico. Inoltre, la donna temerà la reazione di Alberto, il suo ex. In suo soccorso arriverà Ornella, che cercherà di darle dei buoni consigli, sebbene la decisione spetti soltanto a lei.