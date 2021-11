Tante novità accadranno in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 6 al 10 dicembre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato partenopeo svelano che il rapporto tra Rossella con sua madre Silvia sarà sempre più ai ferri corti, tanto da spingerla a decidere di trasferirsi al Nord con il padre Michele Saviani.

Un posto al sole, puntate 6-10 dicembre: Rossella vuole farla pagare a Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole inerenti le nuove puntate in programma da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre in prima visione tv raccontano che a Palazzo Palladini i residenti si prepareranno all'arrivo del Santo Natale, preparando lo storico presepe di Raffaele ed allestendo addobbi in tutti gli appartamenti affacciati sul Golfo di Posillipo.

Purtroppo per la famiglia Graziani non si prospetterà un felice Natale. Un altro guaio, infatti, li travolgerà dopo la partenza di Otello e Teresina.

Michele, nel contempo, deciderà di compiere una scelta definitiva sul suo matrimonio con Silvia. L'uomo, infatti, si metterà alla ricerca di un nuovo appartamento con sua figlia dopo la richiesta di separazione da parte della moglie. Ed ecco che Rossella si schiererà dalla parte del padre, apparendo pronta a tutto pur di farla pagare cara alla madre. In dettaglio, la ragazza si esprimerà con toni accessi nei confronti di Silvia, invitandola a trasferirsi dal suo nuovo compagno. Affermazioni che peseranno come un macigno sulla povera donna.

Ross e Michele potrebbero trasferirsi al Nord

Nelle puntate di Upas trasmesse dal 6 al 10 dicembre su Rai 3, Ross cambierà idea, permettendo alla madre di restare nell'appartamento di famiglia mentre lei e suo padre si trasferiranno lontano da Napoli. Inoltre, l'aspirante dottoressa compierà una scelta importante per quanto riguarda il suo futuro lavorativo in occasione di un'emergenza ospedaliera.

La giovane Saviani, infatti, potrebbe decidere di trasferirsi a Nord per coltivare il suo sogno di ricercatrice oppure restare a Napoli. In questo frangente, Michele dimostrerà di appoggiare qualunque iniziativa presa dalla figlia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: succederà qualcosa che inviterà Saviani a rivedere i suoi piani per il futuro.

Patrizio, invece, inizierà a fare dei progetti in occasione delle festività natalizie. Il giovane, infatti, avrà intenzione di passarle in compagnia di Clara e Federico. Tuttavia, Giordano andrà incontro ad una nuova cocente delusione in quanto Clara e Alberto potrebbero appianare le divergenze per trascorrere le feste insieme al loro figlio.

Tensioni tra Franco e Nunzio

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati sul rapporto tra Franco e Nunzio. Proprio quest'ultimo sembrerà disposto a restare insieme a Chiara a Napoli. Purtroppo Boschi non sarà per niente contento della scelta presa dal ragazzo, tanto che le tensioni saranno inevitabili.

Le cose non andranno bene nemmeno per Vittorio. Il ragazzo, infatti, avrà intenzione di prendere le distanze da Esperanza, che dimostrerà di avere una cotta per lui. Alla fine, Del Bue studierà un piano per allontanare la nipote di Mariella per timore delle ripercussioni da parte del suo padre.