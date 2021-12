Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più spesso al centro delle dinamiche del Grande Fratello vip.

Nella diretta del reality andata in onda il 3 dicembre i due gieffini sono stati incalzati a più riprese, sia insieme che divisi, dal conduttore Alfonso Signorini, sul loro rapporto. Se Alex ha confermato di amare sia Soleil che la compagna Delia, la ragazza ha invece affermato - pur provando qualcosa per Belli - di avere già una persona fuori dalla casa.

Gf vip, Alex Belli e Soleil Sorge ancora protagonisti

La 23^ puntata serale del Gf vip 6 ha visto Alex Belli e Soleil Sorge rispondere alle curiosità generali sulla loro manifesta intimità, dal momento che all'occhio pubblico i due appaiono sempre più complici nella casa.

Alle domande di Alfonso Signorini sul loro rapporto, se Alex ammette di amare Soleil parlando sostanzialmente di poliamore, in riferimento al legame che lo vincola anche alla promessa sposa Delia Duran.

Invece la giovane Sorge - pur lasciando intendere di amare a sua volta il fotografo come persona - fa sapere di essere sentimentalmente coinvolta da una relazione avviata in precedenza, fuori dalla casa.

Alex e Soleil a confronto

Incalzato dal conduttore sui sentimenti provati per Soleil, Alex Belli ha infatti dichiarato di trattenersi con lei, dal momento che sente di amarla così come ama Delia Duran: “Chi dice che non si possono amare due persone contemporaneamente?”.

Poco dopo, però, Soleil Sorge ha spiazzato tutti dichiarandosi sostanzialmente contraria alla concezione dell'amore espressa da Alex: “Ho cercato di vedere la realtà delle cose.

Io certo che lo amo, come essere umano. Mi prendo le mie piene responsabilità. Ma non c’è rischio". Poi, la ragazza ha svelato il sentimento che la vincola a una persona fuori dalla casa: "So i sentimenti che provo per la persona che ho fuori. Per me l’amore è quello, l’idea di costruire qualcosa con lui”.

Gf vip, il pubblico si divide su Alex Belli e Soleil Sorge

Le ultime dichiarazioni di Alex Belli e Soleil Sorge rilasciate al Gf vip 6 intanto dividono il pubblico. Così come emerge dai molteplici commenti rilasciati in queste ore sulla pagina Instagram del Gf vip, c'è chi scrive: "Dite che gli altri 20 concorrenti stanno dormendo o guardano anche loro la telenovela?", chi aggiunge: "Alex recita male" e qualcuno - ironicamente - aggiunge: "Alex a Sole: sono innamorato di te.

Alex a Delia: È solo amicizia".

Poi emerge anche il commento dell'ex Gf vip 5, Filippo Nardi: "Ma gli altri chiusi da un'ora in camera da letto?" .

Insomma, la condotta assunta da Alex e Soleil al Gf vip 6 fa discutere non poco i telespettatori, tra i quali c'è pure chi lamenta che ai due gieffini verrebbe dato troppo spazio nel reality rispetto agli altri concorrenti.