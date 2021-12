Gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozdemir hanno raggiunto - negli ultimi anni - milioni di telespettatori in vari paesi del mondo grazie ai loro ruoli di Can Divit e Sanem nella serie tv Erkenci Kus (andata in onda con il titolo DayDreamer in Italia).

L'esperto di Gossip Alessandro Rosica si è più volte occupato di loro e la sua ultima indiscrezione - pubblicata su Instagram domenica 5 dicembre - riguarda la loro presunta storia d'amore, sempre negata dai due. Secondo Rosica, in passato, i due sarebbero realmente stati insieme, nascondendosi però al pubblico per scelta dei manager.

Poi però avrebbero terminato la loro storia lo scorso anno, a causa del trasferimento dell'attore turco a Roma per motivi lavorativi.

Indiscrezione di Alessandro Rosica su Can Yaman e Demet Ozdemir: 'Non erano solo amici, coppia vera'

Alessandro Rosica ha rivelato uno scoop su Can Yaman e Demet Ozdemir, pubblicando un lungo post su Instagram: "Can e Demet non erano solo amici, come da anni si dichiaravano alla stampa, ma una coppia vera e con una relazione abbastanza importante".

Rosica, poi, si è soffermato sul motivo per il quale i due attori turchi hanno tenuto nascosta la loro storia e sulle cause della rottura. Infatti, secondo Alessandro: "i manager per motivi professionali consigliano a Can e Demet di non uscire pubblicamente come coppia e quindi vivono segretamente il loro amore con alti e bassi per circa due anni", fino alla decisione di Yaman di intraprendere la sua carriera cinematografica in Italia.

Rosica ipotizza che la storia si sia chiusa a causa dello "stress dato dalla clandestinità, dallo stile di vita sregolato di Yaman tra locali e mondanità non ben accolto dai famigliari di Demet e dalla Turchia stessa con le proprie chiusure mentali etico-religiose".

Secondo questa ricostruzione i due attori si sarebbero divisi definitivamente a metà/fine anno 2020, ma non perdendosi mai di vista e seguendosi ancora tutt'oggi sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il rapporto di Yaman e Ozdemir oggi, secondo Rosica

Alessandro Rosica ha concluso il suo post, parlando del rapporto attuale di Can Yaman e Demet Ozdemir: "A oggi purtroppo rimane solo qualche saluto timido ed il futuro è totalmente incerto, ma una cosa è sicura, i due non si sono mai dimenticati e non hanno mai perso la stima reciproca, anche se a oggi i due hanno vite del tutto separate. Infatti, Can è single come anche Demet, che ricordiamo è accostata per business al cantante turco Oguzhan. Probabilmente erano le persone giuste nel posto e nel momento sbagliato".