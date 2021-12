Secondo alcune voci di Gossip, Can Yaman e Kerem Bursin non sarebbero così in sintonia. Il motivo? L'emergente successo del secondo attore turco che con la serie Love is in the air avrebbe tolto al primo lo scettro di "re delle soap". Arriva, però, la smentita da parte di Kerem.

Il successo di Can Yaman in Italia

Secondo indiscrezioni, ci sarebbe una certa rivalità tra Can Yaman e Kerem Bursin. Can Yaman è stato fino all'inizio dell'estate 2021, l'attore turco più acclamato in Italia. Le sue fan italiane hanno potuto conoscerlo nella prima serie tv turca trasmessa in Italia che lo ha visto protagonista, Bitter Sweet.

Ma il vero successo, non solo in Turchia e in Italia, ma anche in altri paesi, è giunto con Erkenci Kus (DayDreamer): il ruolo di Can Divit ha fatto innamorare Sanem (il personaggio femminile interpretato da Demet Ozdemir) e ha conquistato migliaia di telespettatrici. Di fatto, grazie a quel personaggio, Can Yaman è stato ribattezzato "re delle soap turche".

Il motivo della presunta rivalità di Can e Kerem Bursin

Kerem Bursin avrebbe spodestato Can Yaman dal trono di "re delle soap", provocando nel secondo una certo risentimento. Infatti, la serie tv turca Love is in the air, trasmessa da 31 maggio 2021 su Canale 5, ha avuto un enorme successo. Di fatto, Kerem Bursin e Hande Ercel, che nella soap interpretano Serkan Bolat ed Eda Yildiz, sono gli eredi del successo di Can Yaman e Demet Ozdemir.

Ad aumentare la veridicità delle loro azioni sul set, vi è il loro sentimento al di fuori delle scene: Kerem e Hande, infatti, sono una coppia anche nella vita reale. Al contrario, nonostante ci fossero voci di flirt tra Demet e Can, queste non sono mai state confermate dai diretti interessati. Le presunte voci di rivalità tra Kerem e Yaman deriverebbero proprio dal successo improvviso di Kerem che avrebbe fatto passare in secondo piano Can Yaman.

Quest'ultimo, però, non ha di certo avuto meno successo in Italia: lo vedremo presto coinvolto in due produzioni Luxvide (Viola come il mare e Sandokan).

I presunti screzi tra i due attori turchi sarebbero anche alimentati dalla candidatura di entrambi al premio annuale The most beautiful women and men in the world (al quale partecipa anche Hande Ercel per la categoria femminile).

La smentita di Kerem Bursin alla stampa turca; Yaman tace

Kerem Bursin, in una recente intervista alla stampa turca, ha categoricamente smentito le voci che lo vedrebbero rivale di Yaman: "È sbagliato vedere un'altra persona, un altro attore, come in una competizione. In realtà, il successo è di tutti. Che siamo conosciuti all'estero è un successo di tutti, perché il lavoro è quello di far conoscere la Turchia all'estero nel migliore dei modi ed è quello che si sta realizzando". Non resta che attendere la replica di Can Yaman, che non si è ancora espresso ufficialmente sulla questione.